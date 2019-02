Jazz Band Ball in Erlangen: Swing und Rock’n’Roll

ERLANGEN - Es geht weiter: Nach einem Jahr Pause, bedingt durch Renovierungsarbeiten (wir berichteten), kehrt der Erlanger Jazz Band Ball in die Heinrich-Lades-Halle zurück. Die 46. Ausgabe der Veranstaltung findet traditionell am vorletzten Samstag im Fasching statt, in diesem Jahr am 23. Februar ab 19 Uhr.

„Der beste Jerry Lee Lewis der Republik“, schrieb eine Zeitung über Harald Krüger (r.). Nach Erlangen kommt der Pianist mit „Krüger Rockt!“ Foto: F.: Tanja Schneider



Faschingsfete und Jazz-Erlebnis: Insgesamt neun Gruppen werden eine Nacht lang die Ladeshalle auf drei Bühnen bespielen. Präsentiert wird die gewohnte Mischung aus Swing und Mainstream-Jazz, flottem Dixieland, südamerikanischen Rhythmen, Blues und Rock’n’Roll sowie Zydeco oder manch anderem.

Gleich zu Beginn werden die Gäste im Garderobenfoyer vom Hot Sax Club musikalisch begrüßt. Vier Damen am Saxofon ziehen a cappella mit Charme, Glamour und erfrischender Natürlichkeit garantiert alle in ihren Bann. Mit frischem traditionellem Dixieland lockt Gonzo’s Dixie Combo auf die Tanzfläche im Großen Saal, während sich im Kleinen Saal fast zeitgleich eine Allstars-Band mit fränkischen Wurzeln präsentiert: Thomas Fink & Friends. Thomas Fink hat seinen Sohn, den Bassisten Johannes Fink, den Baritonsaxofonisten Rudi Mahall und Drummer Yogo Pausch eingeladen. Parallel dazu rocken die FunkAholics mit "jazzigem Soul, souligem Funk und funkigem Jazz" das Große Foyer.

So eingestimmt, kann dann das Publikum den Auftritt des Orchesters Hugo Strasser genießen. Das Markenzeichen des Orchesters ist die Mischung von Klassikern des Swings mit modernen Titeln aus Rock’n’Roll, Soul und Pop-Big-Band-Musik. Rock’n’Roll pur verspricht Krüger Rockt!. Mit heißen Rhythmen und unvergesslichen Melodien entführen Havanna Breeze dann alle auf eine Reise durch die aufregenden Nächte Kubas. Die Bayou Alligators dagegen touren mit ihrem Menü aus Zydeco, Cajun, Roots-Music, Blues und Jazz durch die wilden Sümpfe von Louisiana. Last not least bringt die "Band mit den Hosenträgern", LauschRausch, mit

Pop-Funk-HipHop-Soul den Saal zum Kochen.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderen im EN-Ticket-Point, Hauptstraße 38

