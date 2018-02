Jeder sollte in Bewegung bleiben

Erlanger Uni-Sportler nehmen an Programm teil - vor 7 Stunden

Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung führen zu mehr übergewichtigen Kindern. Das wollen Forscher mit dem aus EU-Mitteln geförderten "Joint Action on Nutrion and Physical Activity (Janpa, etwa: Gemeinsames Programm für Ernährung und körperliche Bewegung) ändern. Auch die Erlanger Universität nimmt daran teil. Die EN sprachen darüber mit Karim Abu-Omar vom Department für Sportwissenschaften und Sport.

Übergewichtige Kinder versuchen durch mehr Bewegung etwas an Gewicht zu verlieren. © Waltraud Grubitzsch/dpa



Herr Abu-Omar, wie steht es um die Gesundheit junger EU-Bürger?

Karim Abu-Omar: Zum Glück sieht es in der Gesamtheit ganz gut aus. Die große Mehrheit junger Menschen berichtet, gesund und zufrieden zu sein. Aber wir beobachten seit längerem einen Anstieg an Übergewicht und Bewegungsmangel unter jungen Menschen in Europa, und dies bereitet uns Sorgen.

Jeder weiß doch, dass gesunde Ernährung und Bewegung Übergewicht und damit Folgeerkrankungen vorbeugen. Warum ist der Anteil von übergewichtigen und sogar adipösen jungen Menschen in den vergangenen Jahren dennoch gestiegen?

Abu-Omar: In der Theorie weiß das fast jeder: Viel Obst und Gemüse essen, sich ausreichend bewegen und Sport treiben, da haben Sie vollkommen Recht. Aber es ist in den von uns geschaffenen Lebensumwelten zunehmend schwierig, einen gesunden Lebensstil zu führen.

Weshalb ist das so?

Abu-Omar: Gerade junge Menschen sind den Verlockungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie recht schutzlos ausgesetzt. Werbung im Kinderprogramm wirbt fast immer für Zucker und fetthaltige Produkte, städtische Ballungsgebiete leiden unter Autoverkehr und schlechter Luftqualität und sind häufig nicht bewegungsfreundlich. Unter diesen Bedingungen ist es dann vielleicht nicht verwunderlich, das wir einen Anstieg an Übergewicht und Folgekrankheiten bei jungen Menschen in Europa beobachten.

Was soll daher künftig für die Prävention von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen getan werden?

Abu-Omar vom Department für Sportwissenschaften und Sport. © Foto:Universität



Abu-Omar: International wird von Wissenschaftlern immer öfter diskutiert, ob die hohe Verfügbarkeit von ungesunden Nahrungsmitteln nicht mit ähnlichen Mitteln zu bekämpfen ist wie das Rauchen: Durch Werbebeschränkungen, Kennzeichnungen und höhere Besteuerung. Inzwischen experimentieren schon einige Länder außerhalb und innerhalb von Europa mit solchen Instrumenten. Ich denke, dass wir in Zukunft noch deutlich mehr dieser Maßnahmen sehen werden, vielleicht auch EU weit.

Wie bringt man die Menschen zu mehr Bewegung?

Abu-Omar: Um Bewegung durch Radfahren und zu Fuß gehen im kommunalen Raum zu fördern, werden inzwischen international auch ähnliche Maßnahmen diskutiert. Das sind neben dem Ausbau des Radwegenetzes zum Beispiel auch die Erhöhung von Parkgebühren, die Einführung von Maut-Gebühren für Innenstädte, oder das Sperren von Straßen für den Autoverkehr an Wochenenden.

Was ist das Anliegen von Janpa?

Abu-Omar: Janpa wird von der EU gefördert. In dem Projekt arbeiten Vertreter von Ministerien und Wissenschaftler gemeinsam daran, mögliche Wege zu finden, um Übergewicht bei jungen Menschen vorzubeugen. Zentrale Fragen sind dabei: Welche Maßnahmen unternehmen die verschiedenen Länder? Und welche dieser Maßnahmen wirken so gut, dass sie von anderen Ländern aufgenommen werden können?

Was ist der Beitrag der FAU bei diesem Projekt?

Abu-Omar: Wir haben zum Beispiel eine Umfrage mit rund 190 Entscheidungsträgern in verschiedenen Ländern geführt, um herauszufinden, welche Bedeutung sie dem Thema Übergewicht bei jungen Menschen beimessen. Über die Umfrage haben wir einerseits gelernt, dass der Großteil der Entscheidungsträger unsere Sorge um die Zunahme von Übergewicht bei jungen Menschen teilt.

Und anderseits?

Abu-Omar: Anderseits haben wir auch gelernt, dass viele dieser Entscheidungsträger beklagen, dass ihre Organisationen zu wenige finanzielle Mittel und personelle Ausstattung haben um mehr dafür zu tun Übergewicht bei jungen Menschen zu bekämpfen. Gerade auch auf der kommunalen Ebene scheinen diese Mittel oft zu fehlen. Dort wo sie am notwendigsten gebraucht werden. Das hat uns überrascht.

Sharon Chaffin