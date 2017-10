Jena und Erlangen feierten buntes Geburtstagsfest

Auch Schüler aus Jena und Erlangen nahmen an einer Aktion mit Flüchlingen auf dem Ohmplatz am 3. Oktober teil. © Klaus-Dieter Schreiter



Am Tag der Deutschen Einheit haben Erlangen und Jena den 30. Geburtstag ihrer Partnerschaft gefeiert. Dazu waren gut 200 Bürger aus Thüringen in die Hugenottenstadt gekommen. Den ganzen Tag über gab es in der Innenstadt an verschiedenen Orten Veranstaltungen.

Eröffnet wurde der Reigen der Feiern mit einer Baumpflanzung von Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter und Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik in der Jenaer Straße. Schröter sagte, es sei "eine schöne Tradition, dass wir die Partnerschaft gemeinsam feiern". Er sei "stolz und dankbar" dafür, dass sich beide Städte und auch die Stadtoberhäupter so gut verstehen würden.

Florian Janik erinnerte daran, was die beiden Städte schon alles gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Bei der Baumpflanzung mit dabei war auch der Bürgermeister von Jenas rumänischer Partnerstadt Lugoj, Francick Boldea. Mit dem Tandem fuhren die beiden Partner-Oberbürgermeister dann in die Innenstadt, um die gut 200 Bürger aus Jena auf dem Martin-Luther-Platz zu empfangen. Sie waren mit fünf Bussen angereist. Die ökumenische Andacht in der proppenvollen Altstädter Kirche wurde von Pfarrer Johannes Mann, Dekan Josef Dobeneck und Superintendent Sebastian Neuß aus Jena gehalten. Dabei begeisterte das Männer-Vocalensemble "Octavians" aus Jena, das später auch noch ein umjubeltes Konzert gab.

Als dann das fränkisch-thüringische Straßenfest rund um den Altstädter Kirchenplatz begann, hörte der Regen langsam auf, und sogar die Sonne brach durch den dunklen Himmel. Die fränkischen Schäuferla mit Kloß und die Thüringer Bratwürste konnten so bei Blasmusik vom Musikverein Büchenbach an den Biertischen genossen werden. Auch die beiden Altoberbürgermeister Peter Röhlinger (Jena) und Dietmar Hahlweg (Erlangen) waren gekommen und tauschten Erinnerungen aus.

Die Organisatoren des Festes, Peter Steger, Doris Hinderer und Thomas Zwiener hatten sogar Lebkuchenherzen für das 30. Partnerschafts-Jubiläum backen lassen und sie unter den Gästen verteilt.

Für die Gäste aus Jena und auch die Erlanger Gastgeber gab es ein umfangreiches Programm an mehreren verschiedenen Orten. So fanden in der Hugenottenkirche Konzerte vom Jugendchor der Städtischen Sing- und Musikschule, von der Musikwerkstatt und vom Kosbacher Stad’l-Chor statt, Märchenerzählerin Antje Horn aus Jena mit musikalischer Begleitung von Klaus Wegener unterhielt die Menschen im Palais Stutterheim, und die IG Metall-Senioren hatten die gewerkschaftliche Partnerschaft dokumentiert.

Mit dem Erlanger Alfred Bock und dem Jenaer Christian Engelhardt erzählten zudem zwei Zeitzeugen aus den Anfängen der Partnerschaft. Beeindruckend sind die Ausstellungen mit Collagen und Fotografien des Jenaer Künstlers Frank Döbert zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum in der Volkshochschule, die noch bis zum 27. Oktober zu sehen sind. Unter dem Motto "Grenzenlos" besprühten zudem Schülerinnen und Schüler vom Angergymnasium in Jena und vom Erlanger Marie-Therese-Gymnasium gemeinsam mit Flüchtlingen einen Bauzaun auf dem Ohmplatz.

Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht und zeigten einmal mehr die enge Bindung und Freundschaft, die zwischen Erlangen und Jena herrscht. Dass sich die trotz anfänglicher politischer und organisatorischer Hemmnisse so vielseitig entwickeln konnte und vor allem nach der Wiedervereinigung so erfolgreich fortgesetzt wurde, ist von den Bürgern aus beiden Städten immer wieder gelobt und hervorgehoben worden.

