Jenas neuer Oberbürgermeister zu Gast in Erlangen

Thomas Nitzsche übernimmt am 1. Juli das Amt des OB von Albrecht Schröter - 21.06.2018 10:00 Uhr

ERLANGEN - Jenas scheidender Oberbürgermeister Albrecht Schröter hat im Rathaus symbolisch den Staffelstab an seinen Nachfolger Thomas Nitzsche übergeben, um die lebendige Städtepartnerschaft mit Erlangen erfolgreich ins nächste Jahrzehnt zu führen.

In der Partnerschaft herrscht Kontinuität über parteipolitische Grenzen hinweg: Die Erlanger Altoberbürgermeister Siegfried Balleis (CSU) und Dietmar Hahlweg (SPD) mit dem scheidenden Jenaer Oberbürgermeister Albrecht Schröter, seinem Nachfolger Thomas Nitzsche (FDP) und Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik. © Stadt Erlangen



Bei dem Abschieds- und Antrittsbesuch berieten die beiden Jenaer Gäste mit OB Florian Janik besonders, wie man in Zukunft Generationen für die Zusammenarbeit gewinnen kann, die — wie Janik und sein neuer Kollege aus Jena — aus bewusstem Erleben die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands nicht mehr kennen. Denn mit dem politischen Wechsel in Jena ist auch ein Generationenwechsel verbunden.

Intensives Miteinander

Albrecht Schröter kam 1989 als Teil der Bürgerrechtsbewegung und der DDR-Opposition erstmals nach Erlangen, Thomas Nitzsches erster Kontakt mit der Hugenottenstadt erfolgte 1993 bei einem dreiwöchigen Schüleraustausch mit dem Ohm-Gymnasium.

"Erlangen ist die eine Partnerschaft für uns in Jena", betonte Thomas Nitzsche, der am 1. Juli sein Amt als Oberbürgermeister antritt: Die Partnerschaft werde auch in der nächsten Generation so intensiv bleiben.

