Jetzt in Erlangen: "Rette die Welt . . . zumindest ein bisschen"

In der Stadtbibliothek gibt es bis zum 26. Februar eine neue Ausstellung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Stadtbibliothek, am Marktplatz 1 in Erlangen, gibt es seit dem 24. Januar die Ausstellung "Rette die Welt . . . zumindest ein bisschen" zu sehen.

Rohstoffe sparen und damit die Welt retten. Warum das nötig ist und wie das geht, versucht die Verbraucherzentrale Bayern in Erlangen anhand einer interaktiven Ausstellung zu erklären. Foto: Harald Sippel



Rohstoffe sparen und damit die Welt retten. Warum das nötig ist und wie das geht, versucht die Verbraucherzentrale Bayern in Erlangen anhand einer interaktiven Ausstellung zu erklären. Foto: Harald Sippel



Jeder kann (s)einen Teil zum Umweltschutz beitragen. Wie das geht und warum das nötig ist, veranschaulicht die Verbraucherzentrale Bayern in ihrer interaktiven Schau zum Ressourcenschutz.

Wasser sparen, Plastik vermeiden oder alte Handys recyclen. All das hilft, die Erde ein klein bisschen zu retten. Denn es spart wichtige Ressourcen, welche die Erde leider nur begrenzt hat. Wo diese Ressourcen verschwendet werden und wie man dagegen vorgehen kann, erfährt man in der Stadtbibliothek in Erlangen. Die Ausstellung schafft ein Bewusstsein für den Verbrauch und liefert Anregungen zur Selbstbeteiligung am Ressourcenschutz.

Dabei informiert sie aber nicht nur, sondern veranschaulicht interaktiv die Problematik. So beispielsweise mit einem "lebenden Buch". Hier können Besucher Fragen zu ihrem Rohstoffverbrauch beantworten und danach erfahren, was sie persönlich verbessern können. Am 26. Februar endet die Schau.

TOBIAS FRIES