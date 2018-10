Joggen mit Kängurus: Erlangerin bei Triathlon WM

ERLANGEN - Die Erlanger Triathletin Tanja Neubert erlebte bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Australien spannende Wochen. Doch das Rennen an der Gold Coast lief nicht wie erwartet.

Ein Traum: Training unter Palmen, Laufeinheiten am Strand und Radtouren im Regenwald. In Australien war das alles möglich. © Neubert



Einmal waren sie in einem Tierpark, natürlich gab es dort Kängurus und Koalabären. "Es waren extra Laufstrecken angelegt, damit man dort joggen konnte", sagt Tanja Neubert. Das war schön, aber auch etwas unnötig. Denn Joggen mit Kängurus, das konnte die Erlangerin zuletzt auch auf ganz normalen Wegen entlang der Gold Coast.

Tanja Neubert war für mehrere Wochen nach Australien gereist. Vor allem, um an der Junioren-Weltmeisterschaft der Triathleten teilzunehmen. Zunächst ging es für zehn Tage ins Trainingslager. Bei den Laufeinheiten sprangen die Kängurus herum "wie Eichhörnchen bei uns", sagt die 18-Jährige. Doch das war selbstverständlich nicht das Einzige, was die junge Sportlerin beeindruckte.

"Die Landschaft ist toll. Wenn man Australien hört, denkt man nur an Meer und Wüste. Doch es gibt auch Regenwald." Nach den WM-Wettkämpfen hat Neubert, die vor fünf Jahren schon einmal mit ihren Eltern in Australien gewesen war, noch eine Woche Urlaub gemacht, sich zusammen mit einer Freundin Inseln und Nationalparks angeschaut. Dabei ging es auch mit den Rennrädern in den Urwald. "Die Straßen waren wie Alpenpässe." Ein wenig Wandern gehört ebenfalls dazu — in einer völligen anderen Tier- und Pflanzenwelt.

Das galt auch für die Wettbewerbsstrecke. Neubert startete über die Sprintdistanz, das sind 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. "Wir sind im Meer geschwommen, allerdings hinter Sandbänken." Trotzdem spürte die Erlangerin die Wellen. Auch beim Radfahren waren die Bedingungen schwierig. "Die Strecke ging auf einem Highway an der Küste entlang und war flach, doch der Wind war sehr stark." Für die Laufstrecke galt das Gleiche. "Das Rennen ist dann auch nicht so gelaufen wie erhofft."

Schon beim Schwimmen, ihrer "Wackel-Disziplin", hatte Neubert auf die Spitzengruppe einen deutlichen Rückstand. Doch das kennt die Erlangerin aus fast jedem Rennen nicht anders. Ihre Stärken sind das Radfahren und dann vor allem das Laufen. Doch diesmal gelang die Aufholjagd nicht. "Auf dem Rad habe ich die führende Gruppe gesehen, habe versucht, aufzufahren."

Hat sich für die WM qualifiziert: Tanja Neubert aus Erlangen (vorne in der Mitte). © DTU



Am Wendepunkt aber fiel die junge Triathletin wieder aus der Gruppe heraus und musste das restliche Radrennen alleine bestreiten. "Das hat Körner gekostet." Dementsprechend kaputt war Neubert beim Laufen. Mit Platz 37 von 57 Teilnehmer ist die Sportlerin vom TV 48 Erlangen nicht zufrieden, auch mit ihrer Laufzeit nicht. "Die war fast so wie in Thübingen, und dort war die Strecke hügelig und länger." Trotzdem sagt Neubert: "Es war ein cooles Event, viele Zuschauer standen an der Strecke." Heimweh, sagt sie, hatte sie nicht.

Es war ihre erste WM. "Alles war viel professioneller, auch die Wechselzone und die Strecken." Das lag daran, dass im Rahmen der Veranstaltung auch Elite-Rennen stattfanden. Für die Nachwuchssportler jedenfalls gab es ein Rundum-Sorglos-Paket. "Wir haben in einem Hotel in Surfers Paradise gewohnt, im 39. Stock. Wir hatten einen super Ausblick auf das Meer und die Küste." Einen Großteil der Athleten aus dem Deutschlandkader kannte Neubert schon. Von den Elite-Sportlern "konnte man zudem viel lernen".

Davon wird die Erlangerin auch in Zukunft profitieren. Denn auch wenn sich Tanja Neubert vergangene Woche mit vielen anderen Studenten bei der Erstsemesterbegrüßung in der Heinrich-Lades-Halle tummelte, will sie im kommenden Halbjahr "mehr trainieren als studieren". Zunächst beginnt die Triathletin nämlich mit den "Modulstudien Naturale", also einer Art Probe-Semester, in dem sie verschiedene Vorlesungen und Übungen belegen kann. "Ich möchte schauen, was mir Spaß macht."

Im Triathlon geht es nun bereits mit der Vorbereitung für die neue Saison weiter, große Rennen stehen nicht mehr an. "Ich werde weiter für das Bundesliga-Team aus Köln starten", sagt Neubert. Dorthin war die Erlangerin vor dieser Saison gewechselt, davor war sie eine feste Stütze der Zweitliga-Mannschaft des Turnvereins gewesen. "Es wird aber schwer sein, nur von Triathlon zu leben", sagt Neubert. Deshalb möchte sie zum Sommersemester ein Studium für Spitzensportler beginnen. Viel Zeit für Fernreisen wird dann nicht mehr bleiben. Außer es geht wieder zur WM.

