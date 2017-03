Josef Hader und die "Wilde Maus": Gespräch in Erlangen

Der Kabarettist hat sein Regie-Debüt im Manhattan-Kino vorgestellt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - "Ausverkauft" meldete das Manhattan-Kino, als dort am Wochenende im Saal 1 der österreichische Kabarettist ("Hader muss weg") und Schauspieler ("Das ewige Leben") Josef Hader seinen neuen Film "Wilde Maus" vorstellte und mit dem Publikum ins Gespräch kam. Vorher unterhielt er sich noch mit den EN.

Josef Hader als am Leben gescheiterter Musikkritiker Georg in seinem Regie-Debüt "Wilde Maus". © Wega Film/Majestic



Josef Hader ist erkältet. Drum nimmt er Echinacin. "Wahrscheinlich hilft die Medikation weniger als der Alkohol, der da auch drin ist", meint er trocken. Fit muss er auch unbedingt weiterhin bleiben, denn er hat in den nächsten Wochen noch so einiges vor.

Die Promotion-Tour für seinen soeben gestarteten Film "Wilde Maus", die ihn bereits durch halb Deutschland geführt hat, geht noch einige Tage weiter, im unmittelbaren Anschluss stehen dann bereits wieder etliche Kabarett-Abende auf dem Programm. "Aber ich mach’ das jetzt wirklich gern, denn nach fast drei Jahren, die ich mit Drehbuchschreiben und Filmen zugebracht habe, ist jetzt der Live-Kontakt mit den Zuschauern wieder sehr schön."

Tatsächlich hat der Oberösterreicher, der seit den 90er Jahren immer wieder mit seinen jeweils aktuellen Kabarettprogrammen im zumeist ausverkauften Markgrafentheater zu Gast war, mit Unterbrechungen über zwei Jahre an seinem ersten allein verfassten Drehbuch geschrieben: "Zu Beginn gab es nur eine Grundidee, die dann nach und nach weiterentwickelt wurde. Das muss man sich als einen kahlen Baum vorstellen, an den dann immer mehr Blätter drankommen. So einfach genial was hinschreiben kann ich nicht. Aber ich hatte beim Schreiben die Besetzung schon weitestgehend im Kopf, da kann man dann die Typologie bereits konfigurieren."

Das Verfassen von Filmskripts war ihm natürlich vertraut, unter anderen vom kultigen "Indien"-Film und den mittlerweile vier Brenner-Krimis, an deren Verfilmungen er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Co-Autor beteiligt war. Aber jetzt auch noch Regie! "Aber das hat hingehauen. Wenn man ein Drehbuch allein schreibt, steckt man doch schon sehr in der Materie drin. Und ich hatte mit der Wega Film eine tolle Produktions-gesellschaft, die mich in meinem Ansinnen noch bestärkt hat. Und dann wurden mir tatsächlich 40 Drehtage zugestanden, da wurde die ganze Branche neidisch. Wir hatten also viel Spielraum und Zeit für Sorgfalt."

Der Live-Kontakt mit den Zuschauern ist wieder sehr schön: Kabarettist, Schauspieler und „Jung“-Regisseur Josef Hader im Manhattan. © Foto: Harald Hofmann



"Wilde Maus" handelt vom Musikkritiker Georg (Hader), der entlassen wird und gegen seinen Chefredakteur Mordfantasien entwickelt. Darüber hinaus kriselt es in seiner Beziehung mit der Psychologin Johanna.

Hand aufs Herz: War Regie-Debütant Josef Hader am Set ein auskömmlicher künstlerischer Leiter oder neigte er zu Despotismus? "Ich habe beim Dreh eine freundliche Stimmung vorgegeben, das finde ich wichtig." Gespannt ist der 55-Jährige auf die Zuschauerreaktionen in Deutschland. In Österreich jedenfalls, wo der Film bereits seit Mitte Februar in den Kinos läuft, legte "Wilde Maus" den erfolgreichsten Start eines österreichischen Kinofilms seit dem Jahr 2002 hin. Gewappnet hatte sich Hader schon im Vorfeld: "Wenn der Film ganz schlecht wird, weiß ich, wo ich stehe. Wird er mittelmäßig, kann ich mich das nächste Mal verbessern. Wird er gut, war es besonders sinnvoll, ihn zu machen. Also egal, wie es ausgeht, ich kann nur gewinnen."

Apropos nächstes Mal – wird es ein solches geben? "Ja", sagt Hader, "ich mach’ es wieder. Regieführen ist die schönste Arbeit, die es gibt." Zunächst setzt er sich aber in diesem Frühjahr erst einmal mit Wolfgang Murnberger (Brenner-Regisseur) und Wolf Haas (Brenner-Autor) zusammen, um über einen weiteren Brenner-Film nachzudenken. Drei noch nicht verfilmte Brenner-Romane wären ja noch im Angebot.

Vielleicht hat Josef Hader ja dann tatsächlich auch eine Rolle für jene junge Frau, die ihm im Manhattan-Kinosaal die Frage stellte "Kann ich in Ihrem nächsten Film mitspielen?" und ihm keine bloße Bewerbungsmappe, sondern gleich eine große Bewerbungs-Tüte überreichte. Josef Hader nahm sie an sich und antwortete: "Gut, ich melde mich." Die Standard-Floskeln hat der "Nachwuchs"-Regisseur – schön ironisch – schon drauf.

Der Hader-Film "Wilde Maus" läuft derzeit täglich um 17.45 und um 20.15 Uhr in den Lammlichtspielen (Hauptstraße 86).

MANFRED KOCH