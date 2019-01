Die Triathletin Tanja Neubert, 2018 bei der EM und WM, sowie mit einem Top-Ten-Platz in der Bundesliga, wurde als Sportlerin des Jahres gewählt. Bei den Herren siegte Josia Topf, der Weltrekord-Schwimmer bei der EM für Menschen mit Behinderung. In der Ladeshalle feierten und tanzten die Sportler und Gäste bis in die Nacht.