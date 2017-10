Jugendkunstschule Erlangen zieht aus dem Frankenhof aus

Mit Sack und Pack in die Friedrichstraße: Kunst auch an anderen Orten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Jugendkunstschule (JuKS) der Stadt Erlangen ist eigentlich im Frankenhof untergebracht. Doch weil dieser im großen Stil saniert und umgebaut wird, musste er komplett geräumt werden. Die letzten, die auszogen, sind die JuKS-Mitarbeiter. In der Friedrichstraße/Ecke Fahrstraße haben sie ein vorübergehendes Domizil gefunden.

Der Name hinter Glas: Die Jugendkunstschule hat ein neues, vorübergehendes Zuhause gefunden. © Foto: Harald Sippel



Das Wort "Frieden" prangt in der Friedrichstraße groß an der Fassade des Eckhauses. "Passt irgendwie", findet Annette Rollenmiller, die Leiterin der Jugendkunstschule. Das Wort "Frieden" ist fast alles, was übrig geblieben ist von der ehemaligen Friedensapotheke. In dem großen Raum im Erdgeschoss, den man von der Friedrichstraße aus betritt, befindet sich noch ein weiteres Überbleibsel: ein großer Apothekerschrank. In dessen zahlreichen Schubladen liegen jetzt keine Pillen mehr, sondern Farbtuben, Pinsel, Papier. Alles Dinge, die (Hobby-)Künstler brauchen.

Hunderte von Kartons, vollgepackt mit Malutensilien und anderen Materialien, haben die JuKS-Mitarbeiter von ihren alten Räumen im Frankenhof mitgebracht. Weit war der Weg zu den neuen Räumlichkeiten nicht. Jetzt sind sie mittendrin im Geschehen, die Dekoration in den großen Schaufenstern lässt von außen erkennen, wer hier eingezogen ist, und in den ersten Tagen, als das Telefon noch nicht angeschlossen und die Tür noch verschlossen war, klopften die Leute auch schon mal von außen ans Fenster.

Nachdem die JuKS-Mitarbeiter bereits seit ein paar Monaten als Kunstnomaden unterwegs sind, haben sie jetzt also auch eine neue feste "Basis", bis sie zurück in den sanierten Frankenhof ziehen. Es gibt Büroräume, um von hier aus alles zu organisieren, und einen Keller, in dem vieles gelagert werden kann.

Vor allem aber eben den großen Raum gleich hinter der Eingangstür, in dem Kurse abgehalten und Vorträge gehalten werden können. Er ist so ausgestattet, dass er auch als "Malraum" nach dem Konzept von Arno Stern benutzt werden kann. Am Montag, 16. Oktober, berichtet ab 19 Uhr Claudia Rast, die seit etwa zehn Jahren dazu Kurse anbietet, in einem Vortrag über das Konzept und ihre Erfahrungen damit.

Auch Kurse wie Comiczeichnen oder ein Eltern-Kind-Workshop finden in der JuKS-Zentrale statt. Ansonsten passiert viel an anderen Orten, vor allem im Gemeindezentrum Frauenaurach, im Kulturpunkt Bruck und im Bürgertreff "Die Villa" in der Äußeren Brucker Straße.

