Jugendliche wollen in Wohnhaus in Forth einbrechen

Polizei konnte die Tatverdächtigen bei der Fahndung stellen - vor 11 Stunden

FORTH - Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land nahmen am Samstagabend zwei Jugendliche in Forth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) fest. Die beiden hatten versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen.

Eine Anwohnerin hatte um kurz nach 20.30 Uhr die Polizei verständigt, weil sie auf einem Anwesen in der Von-Brentano-Straße zwei verdächtige Personen wahrgenommen hatte. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung zwei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren festnehmen.

Diese gestanden in einer ersten Befragung, dass sie gemeinsam mit einem 12-Jährigen in das derzeit leerstehende Einfamilienhaus eindringen wollten. Die Polizei gab die zwei Jugendlichen im Anschluss an die Befragung in die Obhut ihrer Eltern. Die beiden müssen sich nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten.

