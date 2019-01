Jugendwerkstatt Erlangen braucht dringend Geldgeber

ERLANGEN - Die Jugendwerkstatt, eine Einrichtung der Diakonie Erlangen, verhilft jungen Menschen ohne Ausbildungsplatz zu einem Berufsabschluss. Weil 2020 von der wichtigsten Finanzierungsquelle, dem Europäischen Sozialfonds, extreme Kürzungen zu erwarten sind, steht Einrichtungsleiter Wolfgang Gremer vor einer großen Herausforderung.

Eine Auszubildende an der Ständerbohrmaschine in der Jugendwerkstatt. Weil die EU-Förderung wegfällt, ist das Projekt gefährdet. Foto: Diakonie Erlangen



Die Jugendwerkstatt Erlangen finanziert sich — wie die Diakonie Erlangen mitteilt — aus mehreren Töpfen: Die Bayerische Staatsregierung, das Jugendamt der Stadt Erlangen, die Evangelische Landeskirche Bayern und die GGFA AöR Erlangen ("Options-Kommune") fördern das Projekt. Einen Teil der Kosten tragen die Stadtmission Nürnberg und die Diakonie Erlangen. Etwa 20 Prozent des Haushaltsvolumens erzielt die Jugendwerkstatt außerdem durch Erlöse aus Auftragsarbeiten.

2020 läuft die Förderung des wichtigsten Zuschussgebers, des Europäischen Sozialfonds (ESF), aus. Aus dem geplanten Sozialfonds-Projekt zur Anschlussfinanzierung wird dann deutlich weniger Geld fließen. Einrichtungsleiter Wolfgang Gremer sucht neue Einnahmequellen, um die Lücke zu stopfen.

Er habe intensive Verhandlungen mit den Kommunen der gesamten Metropolregion Nürnberg und mit Vertretern der Jobcenter und Agenturen für Arbeit aufgenommen. "Verstärkt suchen wir auch Kontakt zu verschiedenen Stiftungen und potenziellen Geldgebern für eine institutionelle oder auch Einzelfallförderung", erklärt Gremer.

Dennoch ist die Finanzierung für die Zukunft alles andere als gesichert: "Da es sich meist um Projektförderungen handelt, bin ich laufend damit beschäftigt, neue Mittel zu beantragen und einen funktionierenden Finanzierungsmix zu schaffen". Gremer fordert daher eine stabile Finanzierung von Jugendhilfe-Werkstätten. Er sieht hier vor allem den Freistaat in der Pflicht.

14 Jugendliche werden aktuell in der Jugendwerkstatt zu Schreinern beziehungsweise Schreinerinnen und Fachpraktikern für Holzverarbeitung ausgebildet. Sie alle haben entweder keinen Platz in gewerblichen Betrieben gefunden oder ihre dortige Ausbildung nicht geschafft.

"Niedriges Arbeitstempo, mangelnde Zuverlässigkeit, Traumata, Sprachbarrieren und vieles mehr" benennt Gremer als Gründe. "Unsere jungen Leute haben teilweise schwerwiegende Biografien und ernste psychische Belastungen, die sie als ‚Rucksack‘ mit sich herumtragen", so Gremer. Die Jugendwerkstatt gebe ihnen eine Chance auf eine strukturierte Basis für ihr Leben.

Die Vermittlung der Lehrinhalte ist in der Jugendwerkstatt stark individualisiert. Viele Jungen und Mädchen leiden unter Problemen, die von drohender Obdachlosigkeit bis hin zur Spielsucht reichen.

Das Team der Ausbildungswerkstatt braucht deshalb besondere Fähigkeiten. "Die biografische Einzelarbeit mit unseren jungen Erwachsenen braucht Feinfühligkeit und große Empathie seitens der pädagogischen Fachkräfte", erklärt Gremer.

Auch bei den Ausbildern ist gesteigerte Aufmerksamkeit gefragt, denn das Berufsfeld birgt erhöhte Gefahren: Bei der Arbeit an diversen Maschinen kann man sich leicht verletzten. Die Mitarbeitenden der Jugendwerkstatt fungieren oft als Vorbilder für die jungen Leute, die teilweise aus Familien stammen, in denen es an Rückendeckung fehlt: "Angesichts der gemeinsamen Zeit und Erlebnisse der Azubis mit ihren Ausbildern und pädagogischen Fachkräften kann man durchaus von Ersatzfamilie sprechen", so Gremer.

