Beim Konzert in der gut besuchten Clubbühne des Erlanger E-Werks zeigt sich Julian Heidrich, so der bürgerliche Name des 25-jährigen Sängers und Songschreibers, als mit allen Wassern gewaschener zeitgemäßer Popdienstleister. Wer auf völlig reibungslose, gefühlsbetonte Popmusik steht, bekommt für sein Eintrittsgeld einen durchaus reellen Gegenwert: Gediegenes, sauber abgeliefertes musikalisches Handwerk, Texte in denen sich jeder und keiner wiederfinden kann und einen Entertainer mit einer starken Bühnenpräsenz, der man seine Erfahrungen als Radiomoderator und in diversen Castingshows durchaus anmerkt. Eine Homo Sympathikus, der selbst dann noch nett wirkt, wenn er sein Publikum anhält, doch bitte mal die Klappe zu halten, wenn er was erzählen möchte. © RAINER WINDHORST