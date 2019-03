Jung und sehr hilfsbereit: Mitmachen bei der DLRG

2016 gründete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DRLG) Bayern das Jugend-Einsatz-Team (JET). Die DLRG Erlangen bietet dieses, das vor Ort von Tobias Küpers geleitet wird, nun auch für Externe an.

Die DLRG hilft, wo sie nur kann. © Heilig-Achneck



Herr Küpers, was genau ist JET?

Tobias Küpers: Das ist eine Gruppe, die den Jugendlichen eine Zwischeninstanz bieten soll. Die Kinder, die bei uns im Verein anfangen, kommen ja meist zum Schwimmtraining und verlassen uns meist wieder, weil wir da keine Gruppe hatten, die so einen Zwischenbereich auffüllt. Mit dem JET wollten wir eine Jugendgruppe für Kinder ab zwölf Jahren gründen, die so Einblicke in die ehrenamtliche Tätigkeiten der DLRG werfen können. Wenn sie bei uns mitmachen wollen, können sie sich ausbildungstechnisch orientieren. Sie können aber auch die Basisausbildung besuchen, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Schulsanitäter oder zum Rettungsschwimmer. Das kriegen sie auch alles von uns finanziert.

Was hat Sie nun dazu bewegt, JET auch für Nicht-Mitglieder zu öffnen?

Tobias Küpers leitet die neue Jugendgruppe. © Foto: privat



Küpers: Das JET hatte eine ziemlich große Nachfrage in unserem Ortsverband intern, allerdings haben wir — wie jeder ehrenamtlicher Verein — nicht unbedingt die große Anzahl an Nachwuchskräften. Mit der Zeit wird die Gruppe immer kleiner. Das war der eine Grund, aus dem wir uns entschlossen haben, das Ganze auch für Externe zu öffnen. Zum anderen hatten wir auch jetzt schon Anfragen aus dem Freundeskreis von einigen Mitgliedern, die gerne mitmachen möchten, das bis jetzt aber nicht konnten. Das hat uns dann dazu bewegt, beim Landesverband mal anzufragen, wie das generell aussieht – von der Struktur und von der Versicherung. Und wir haben da entsprechend positives Feedback bekommen.

Könnte das ein Anfang sein, werden Sie auch weitere Programme für Externe öffnen?

Küpers: Andere Programme werden in dem Rahmen nicht geöffnet. Den JET-Mitgliedern steht aber die Teilnahme an allen normalen Jugendveranstaltungen frei. Wir haben noch eine normale DLRG-Jugend. Die machen zum Beispiel Aktionen wie Zeltlager oder Sommerrodeln und solche Geschichten. Da steht für die JET-Mitglieder auch jederzeit die Teilnahme offen, was dann aber immer einen kleinen Beitrag kosten muss, den unsere Jugend dafür erhebt.

