Junge Bäume in Erlangen lechzen nach Wasser

Abteilung Stadtgrün wässert täglich 1600 Bäume mit rund 25.000 Litern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Es wird heiß und immer heißer. Die Hitzewelle macht auch den Bäumen in der Stadt zu schaffen. Sie brauchen dringend Wasser.

Ganz Deutschland ächzt unter der Hitze. In den Städten (hier Frankfurt/Main) müssen jetzt vor allem Jungbäume gegossen werden. © Frank Rumpenhorst/dpa



Obwohl die städtische Abteilung viele der Bäume im Stadtgebiet regelmäßig wässert, reicht das nicht. Vor allem frisch gepflanzte Jungbäume brauchen derzeit Wasser, um die Trockenheit zu überleben.

Um 1600 Jungbäume kümmert sich die Abteilung Stadtgrün selbst, 350 kleine Bäume werden von Firmen in Baugebieten gewässert, die im Auftrag der Stadt die Bäume gepflanzt hatten. Etwa in der Rathenau, wo am Ende der Nachverdichtung insgesamt 600 neue Bäume stehen sollen.

Rund 200 Liter Wasser werden pro Baum und Gießgang von den Mitarbeitern der Abteilung Stadtgrün vergossen, frisch gepflanzte Jungbäume werden alle zehn Tage angefahren. Nach zwei bis drei Jahren werden die Zyklen erhöht, um es dem Baum zu ermöglichen, selbst Wasser über die Wurzeln aufzunehmen. Die Stadt bewässert einen Baum fünf bis zehn Jahre.

Die Abteilung Stadtgrün greift aber auch zur Hacke. Denn der Boden rund um den Baum muss von Unkraut befreit werden. So werde die Verdunstung des Baumes reduziert, erklärt die Abteilung Stadtgrün. Bei Gärtnern gebe es den Spruch "Einmal Hacke erspart zweimal Wässern", der aber nur als Faustregel gelte. Im Sommer wird nur bei jedem zweiten Gießgang gehackt, weil sich die Wildkräuter schon zurück gezogen haben.

Immerhin werden in der gegenwärtigen Hitze rund 25.000 Liter Wasser für die städtischen Bäume benötigt, zwei Traktoren mit Wasserfass bringen das notwendige Wasser zu den Bäumen. Bis Ende September sind noch zwei Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün jeden Tag für die Bewässerung und die Pflege der Jungbäume im Einsatz.

Doch nicht alle Bäume können mit der Hitze umgehen: Zwei Amberbäume am Bohlenplatz haben vor kurzem ihre Blätter abgeworfen. Ob sie die Trockenheit überleben, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen. Trockenschäden zeigen sich teilweise nur am Laub.

Es gibt aber Bäume, die sind in der Vergangenheit so vertrocknet, dass sie eine Gefahr darstellen. So müssten im ganzen Stadtgebiet, aber auch am Dechsendorfer Weiher abgestorbene Birken gefällt werden.

Die Abteilung Stadtgrün kann sich naturgemäß nicht um alle Bäume in der Stadt kümmern. Deshalb ruft die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger auf, während der Trockenzeit selbst Bäume zu wässern. Vor allem am Straßenrand und in verdichteten Bereichen sei dies notwendig. Der Wurzelraum sei durch die Bebauung oder Asphaltierung relativ knapp, auch sei die Speicherung und Abstrahlung von Wärme durch die Gebäude relativ hoch.

Ein Eimer Wasser pro Tag helfe bereits dem Baum. Gegossen werden soll dann, wenn die natürliche Verdunstung am geringsten ist. Also morgens oder abends. Insgesamt sollten es pro Woche rund 200 Liter sein, die dem Baum helfen. Sobald ein Baum fünf Jahre steht, beeinflusst er das Mikroklima in seiner direkten Umgebung positiv. Die Luft wird verbessert und durch die Verdunstung an den Blättern auch gekühlt.

Wenn neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden, sind es häufig keine einheimischen Arten mehr. In der Rathenau stehen zum Beispiel kleine Spitzahorne, die widerstandsfähiger gegen Industriebelastung in Landschaften sind.

Die Stadt ruft auch auf, sogenannte Patenschaften für Bäume zu übernehmen. Die Unterstützung wird sogar in den Gießplan aufgenommen.

Baumpaten können sich bei Matthias Maaß, Abteilung Stadtgrün, Telefon (0 91 31) 86 20 57, E-Mail matthias.maass.@stadt.erlangen.de, melden.

emr