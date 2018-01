Junge Musiker aus Südafrikas Townships in Erlangen

ERLANGEN - Anlässlich des 100. Geburtstages von Nelson Mandela hat das "Bochabela String Orchestra" ein emotionales, beeindruckendes Jubiläumskonzert in der Neustädter Kirche gegeben.

Begeisterte die Besucher: das „Bochabela String Orchestra“. © Klaus-Dieter Schreiter



"Ein neuer Stern am Streicherhimmel", so wird das "Bochabela String Orchestra" vielfach vorgestellt. Und das ist nicht übertrieben. Die jungen Musiker aus den Townships Südafrikas haben auch in der proppenvollen Neustädter Kirche – die Warteschlange vor dem Eingang zum Gotteshaus war schier unübersehbar – ein Konzert präsentiert, das die Gäste staunen ließ und sie begeisterte.

Die "Messe in der Bedrängnis", die Joseph Haydn im Jahre 1798 komponiert hatte und die auch als "Nelson-Messe" bezeichnet wird, erklang zur Eröffnung. Das hat eigentlich nichts mit Nelson Mandela zu tun, passt aber zum Thema. Unterlegt mit Apartheid-Gesängen und Zitaten von Nelson Mandela wurde eine runde Sache draus.

Chance genutzt

Die jungen Musiker sind Kinder aus den Townships von Bloemfontein in Südafrika. Sie haben die Chance bekommen, im Projekt "Mangaung String" ein Streichinstrument zu lernen. Und sie haben diese Chance genutzt. Das Projekt, das der amerikanische Kontrabassist Peter Guy nach der Freilassung von Nelson Mandela ins Leben gerufen hatte, ist zu einer großen Perspektive für die jungen Afrikaner geworden. Das Erlanger Konzert wurde begleitet von der Chorgemeinschaft St. Cäcilia aus Germering, geleitet wurde das Konzert von deren künstlerischem Leiter Michael Leyk. Er ist der Sohn des Pfarrers der Neustädter Kirche, Wolfgang Leyk – so kam das Konzert, das von den beiden Erlanger Lions Clubs und anderen Sponsoren unterstützt wurde, auch durch Familienbande zustande.

Etliche der jungen Musiker sind schon zu Profis geworden. So spielt Mookho Rankhala (24) im Bregenzer Festspielchor, Zuko Samela (22) studiert mit ihr am Vorarlberger Landeskonservatorium unter anderem Tonsatz und Improvisation, und auch Reginald Teys hat dort ein Stipendium.

Als Solisten traten Irina Firouzi (Sopran), Luise Höcker (Alt), Camilo Delgado Diaz (Tenor) und Martin Burgmair auf, sie harmonierten prächtig mit dem Streichorchester. Der Applaus nach der Messe war überwältigend, er schäumte aber regelrecht über, als im Anschluss afrikanische Traditionals gebracht wurden.

"Man darf sich in der Neustädter Kirche über gute Musik freuen, das stört den lieben Gott überhaupt nicht", hatte Pfarrer Leyk vorsichtshalber schon gesagt. Standing Ovations, Trampeln, Pfeifen und der lautstarke Ruf nach Zugaben waren die Folge. Dreimal wurde das Orchester so vor den Altar zurückgeholt.

Der Reinerlös aus dem Konzert, der laut Pfarrer Leyk so um die 7000 Euro liegen dürfte, fließt direkt in das Projekt in Südafrika.

Damit sollen neue Sterne am Streicherhimmel entdeckt, aber auch ansonsten die armen Menschen in den Townships unterstützt werden.

