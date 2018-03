Kalchreuth: Auto überschlägt sich wegen Schneeglätte

Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt - Feuerwehr musste das Auto befreien - vor 58 Minuten

KALCHREUTH/WEIHER - Am frühen Sonntagmorgen kam ein Pkw aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn ab und schleuderte in eine Böschung. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde dabei verletzt.

Zwischen Kalchreuth und Weiher ist ein PKW auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Straße war längere Zeit komplett gesperrt. © Klaus-Dieter Schreiter



Zwischen Kalchreuth und Weiher ist ein PKW auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Straße war längere Zeit komplett gesperrt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Unfall ereignete sich gegen vier Uhr am Sonntagmorgen. Ein Pkw-Fahrer war von Kalchreuth in Richtung Weiher unterwegs. Im Wald in einer leichten Rechtskurve geriet das Auto auf der glatten Fahrbahn nach links, rutschte eine etwa vier Meter hohe Böschung hinunter und überschlug sich. Die Schleuderfahrt wurde durch einige dünne Bäume gebremst.

Glücklicherweise kam der Wagen auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer hatte noch Glück im Unglück und wurde nicht eingeklemmt, jedoch mittelschwer verletzt und vom BRK in die Klinik gebracht. Die Feuerwehr aus Kalchreuth schnitt die Bäume und das Gestrüpp um den Unfallwagen weg, sodass der Abschleppdienst ihn später bergen konnte. Das Auto hat nur noch Schrottwert. Die Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Auto rutscht bei Kalchreuth in die Böschung und überschlägt sich Zwischen Kalchreuth und Weiher ist ein Auto in einer leichten Rechtskurve auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Schleuderfahrt wurde durch einige dünne Bäume gebremst, der Fahrer verletzte sich dabei.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.