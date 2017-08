Kalchreuth: Defekte Schranken sorgte für Stau

Polizei musste Verkehr umleiten bis Bahn-Techniker eintrafen - vor 1 Stunde

KALCHREUTH - Am Freitagnachmittag kam es zwischen Heroldsberg und Kalchreuth zu starken Verkehrsbehinderungen. Grund: ein Defekt an den Schranken am Bahnübergang in Kalchreuth.

Ab etwa 17.20 Uhr zeigten alle Lichtzeichen rot und die Schranke in Richtung Heroldsberg blieb durchgehend geschlossen, teilt die Polizei mit. Die Beamten mussten bis zum Eintreffen eines Technikers der Bahn den Verkehr ableiten, "wofür der Großteil der Verkehrsteilnehmer Verständnis zeigte", heißt es im Polizeibericht.

Um 18 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden, nachdem sich die DB-Mitarbeiter des defekten Bahnübergangs angenommen hatten. Die Polizei weist nun darauf hin, dass, auch wenn keine Ampel am Bahnübergang angebracht ist, das Überqueren trotz blinkendem Rotlicht oder geschlossener Schranke mit einem hohen Bußgeld und Punkten im Verkehrsregister geahndet werden kann.