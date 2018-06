Kamille und Cannabis in Erlangen zum Greifen nah

ERLANGEN - Am Sonntag um 13 Uhr startet eine Ausstellung zur Forschung und Entwicklung von Heilpflanzen im Botanischen Garten in Erlangen.

Cannabis © dpa



Arzneipflanzengärten dienten einst dazu, eine Grundversorgung an pflanzlicher Arznei zu sichern. 1747 wurde in Erlangen ein Botanischer Garten angelegt, bis heute spielen Heilpflanzen eine wichtige Rolle, aber sie stehen bei weitem nicht mehr so stark im Mittelpunkt wie zu Beginn: sie sollen die Lehre eher unterstützen. Trotzdem werden viele Gewächse für medizinische Zwecke gepflanzt. Ein weit verbreitetes Beispiel ist Echte Kamille, die vor allem zur Heilung von Erkältungen, Entzündungen und Bauchschmerzen beliebt ist. Der Wirkstoff Taxol, der in Eiben vorkommt, wird sogar in der Krebsmedikation verwendet.

Die am Sonntag beginnende Ausstellung beleuchtet verschiedenste Aspekte der Forschung und Entwicklung von Phytopharmaka: von Anbau, Ernte und Verarbeitung bis hin zu Wirkstoffen und der nötigen Dosierung können die Besucher in der Winterhalle noch bis zum 9. September einiges entdecken. Die Gäste können auch selbst aktiv werden und Heilpflanzen je nach Inhaltsstoff und Wirkung auf dem Umriss eines menschlichen Körpers platzieren.

