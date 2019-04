Kampf um Bierkrug: Frau verprügelt 20-Jährigen

ERLANGEN - Einer Frau wurde in einer Erlanger Innenstadt-Kneipe kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Darauf folgte am Donnerstagmorgen ein eher ungewöhnlicher Kampf um einen Krug - und die Flucht vor der Polizei.

Eine 46-Jährige hatte am Donnerstagmorgen offensichtlich zu viel Alkohol intus. Hochprozentiges blieb der Frau gegen 5 Uhr in einer Erlanger Innenstadt-Kneipe zumindest verwehrt. Die Dame versuchte sich daher anderweitig zu helfen und verlangte nach dem Bier eines 20 Jahre alten Gastes. Dieser wollte sein Getränk nicht hergeben und es kam zum Kampf um den begehrten Krug, den die Frau letztlich an sich nahm. Der Durst schien allerdings verflogen: Die 46-Jährige hatte anderes im Sinn und schlug das Gefäß auf den Hinterkopf ihres Gegenübers. Danach "malträtierte die Dame den Mann noch mit diversen Faustschlägen", schreibt die Polizei weiter.

Der Geschädigte musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schläger-Dame ergriff nach ihrer Tat die Flucht, konnte aber von einer Streife der Polizei aufgegriffen werden. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es wartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

