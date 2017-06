Karawanen ziehen durch den Erlanger Wiesengrund

ERLANGEN - Zum traditionelle Kastenlaufen, das eigentlich gar keine Bergtradition ist, haben sich auch am ersten Tag der Bergkirchweih wieder Hunderte dort versammelt, wo sich die drei Wege aus Alterlangen an den beiden Bäumen treffen. Auch am Ohmplatz war ein Hotspot.

Das Kastenlaufen am ersten Tag der Bergkirchweih ist zum alljährlichen Spektakel geworden: Man trifft sich da im Wiesengrund und glüht schon einmal so richtig vor. © Klaus-Dieter Schreiter



In kleinen und großen Gruppen sind die meist junge Leute, unter ihnen auch viele Mädchen in Lederhosen und Dirndl, aus allen Richtungen zu ihren Treffpunkten gewandert, haben Bierkästen mit geschleppt, um sie unter anderem bei der großen "Wiesenparty" im Regnitzgrund zu leeren.

Auch auf dem Ohmplatz war so ein Hotspot, wo sich die Leute meist aus Bruck trafen. Das nennt man dann Vorglühen und dient auch dazu, sich auf den ersten Bergtag gut vor zu bereiten. Aber es ist auch Tradition geworden, weil man dort alte Kumpel wieder trifft, die man lange – zuletzt unter Umständen beim letzten Kastenlaufen – nicht gesehen hat. Sogar Stereoanlagen wurden mitgeschleppt, und wer zu faul zum Tragen war, der hatte mit seinen Freunden einen Bollerwagen voller Bier geladen.

Beim ersten Kastenlaufen war auch die Polizei dabei, die allerdings relativ moderate Präsenz zeigte, aber dafür sorgte, dass nicht allzu viele Scherben auf dem Asphalt und in der Wiese zurück, und dass die Radwege frei bleiben. Ein Stück der Wiese an der Weggabelung im Regnitzgrund war vorsorglich gemäht worden, so dass die partylaunigen jungen Leute sich dort niederlassen konnten. Auch Trinkspiele wurden dort gespielt.

Gegen 16 Uhr kamen dann scheinbar unendliche Karawanen die drei Regnitzwege entlang. Wer anschließend noch konnte, der machte dann auf dem Berg weiter.

