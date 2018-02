Karibikfasching: E-Werk vibriert im Samba-Rhythmus

ERLANGEN - Der legendäre Karibikfasching im E-Werk ist auch in diesem Jahr wieder ein heißer Partyspaß gewesen. Die Gäste waren in ausgefallene Kostüme verkleidet, die Musik dröhnte in allen Areas, und die Tanzflächen waren immer voll.

Nach Mitternacht wurden die Sambatänzerinnen auf das Publikum in der Clubbühne losgelassen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



In diesem Jahr herrschte ein ganz besonders großer Andrang im E-Werk. Offenbar waren viele Faschingsfreunde, die es sonst zum traditionellen Jazz-Band-Ball gezogen hatte - er ist in diesem Jahr bekanntlich ausgefallen - zum Karibikfasching gepilgert. Sie werden es nicht bereut haben, denn die Stimmung im prächtig dekorierten E-Wek war auf allen Areas phantastisch.

Im Saal feuerte DJ Carlos einen Party-Hit nach dem anderen auf die Tanzfläche, im Tanzwerk tat es ihm Dr. House mit DJ JackSon-X gleich, und in der Clubbühne begrüßte DJ José Ortega, ansonsten bekannt als Erlanger SPD-Stadtrat, das feiernde Volk, wenn dort nicht gerade Los Blanquitos das Temperament und die heißen Rhythmen Lateinamerikas verbreiteten.

Rund 5 Tonnen feinsten, weißen Sand hatten die Veranstalter auch wieder in die Kellerbühne gekarrt und damit für die richtige Atmosphäre gesorgt bei diesem Traditionsfasching

Ansehnliche Strandbar

Dazu gab es noch Liegestühle, Sonnenschirme und eine ansehnliche Strandbar mit exotischen Getränken, an der man sich prima von dem Trubel in den anderen Bereichen des E-Werks erholen konnte. Später in der Nacht infizierten dann noch die Trommler des Piranha Social Clubs die Gäste mit Samba-Fieber und ließen die Luft förmlich vibrieren.

Nach Mitternacht ließen sie auch noch ihre Sambatänzerinnen auf das Publikum in der Clubbühne los. So herrschten Höchsttemperaturen im gesamten E-Werk und prächtige karibische Stimmung bei Sträflingen, Polizisten, Teufeln, Engeln, Matrosen und blumenbehängten Mädchen. Playboys in Shorts und Hawaiihemden hielten auffällig Ausschau nach den Schönheiten, und auch Menschenfresser und Piraten versuchten Beute zu machen.

Ein Trupp junger Männer hatte sogar ein Gummiboot dabei. Und so kam echte Urlaubsstimmung auf im E-Werk, dessen Macher den Karibikfasching bekanntlich schon 1984 als "Jamaika-Fasching" aus der Taufe gehoben hatten. Trotz seines Alters hat er nichts an seiner Attraktivität verloren und gehört zweifellos zu den Höhepunkten im Erlanger Faschingstreiben.

