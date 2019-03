Bunte Kostüme und lässige Outfits: Der Karibikfasching hat am Samstag rund 3000 Narren in das Erlanger E-Werk gelockt. Auf drei Tanzflächen zeigten die Gäste ihre phantasievollen Verkleidungen und feierten bis in die Morgenstunden. © Klaus-Dieter Schreiter, NN