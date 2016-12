Kassenautomat aufgebrochen: Täter sitzt bereits in Haft

Der Abgleich mit der Datenbank ergab einen Treffer - 21.12.2016 14:07 Uhr

ERLANGEN - Nachdem im Oktober ein Kassenautomat in Erlangen aufgebrochen worden war, ermittelte die Polizei nun den mutmaßlichen Täter. Seinen Aufenthaltsort zu finden, war nicht schwer.

Ein damals unbekannter Täter hatte Anfang Oktober dieses Jahres einen Kassenautomaten im Parkhaus am Waldkrankenhaus in Erlangen aufgebrochen und dabei fast 2000 Euro Bargeld erbeutet. Im Rahmen der Tatortarbeit sicherten die Beamten der Spurensicherung einen Fingerabdruck an dem Automaten. Ein Abgleich des Fingerabdrucks mit der polizeilichen Datenbank für Fingerspuren ergab schließlich eine Übereinstimmung. Der Tatverdacht richtet sich nun gegen einen 28-jährigen Mann, teilt die Polizei mit.

Der aktuelle Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist der Kriminalpolizei ebenfalls bekannt. Er befindet sich derzeit wegen eines weiteren Automatenaufbruchs in Untersuchungshaft. Die Ermittler überprüfen nun gezielt, ob der inhaftierte 28-Jährige auch für weitere bislang ungeklärte Automatenaufbrüche als Tatverdächtiger in Frage kommt.

