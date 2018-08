Die Stadlkirchweih in Kosbach bietet während der sechs tollen Tage zahlreiche Attraktionen, durch die viele Besucher in den beschaulichen Vorort gelockt werden. Die Olympiade der Kirchweihburschen ist dabei ein ganz besonderes Highlight. In diesem Jahr haben sich die Burschen aus Dechsendorf, Hessdorf, Frauenaurach, Möhrendorf, Kleinseebach und natürlich aus Kosbach bei fünf lustigen Disziplinen gemessen. © Klaus-Dieter Schreiter