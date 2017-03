Katja Ott bleibt bis 2024 Intendantin in Erlangen

Vertrag wurde um sechs Jahre verlängert - vor 23 Minuten

ERLANGEN - Seit 2009 ist Katja Ott Intendantin am Theater Erlangen, jetzt wurde ihr Vertrag um weitere sechs Jahre verlängert.

Der Vertrag der Erlanger Intendantin Katja Ott wurde jetzt verlängert. © Daniel Karmann/dpa



Der Vertrag der Erlanger Intendantin Katja Ott wurde jetzt verlängert. Foto: Daniel Karmann/dpa



Katja Ott verlängert ihren Vertrag am Theater Erlangen um weitere sechs Jahre. Damit bleibt sie bis 2024 Intendantin des Hauses. In einer nicht-öffentlichen Sitzung sprach sich der Stadtrat einstimmig für die Vertragsverlängerung aus.

Oberbürgermeister Florian Janik und Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth zeigten sich erfreut über die Vertragsverlängerung und verkünden per Pressemittelung: "Katja Ott verwirklicht nicht nur anspruchsvolles Schauspiel, sondern positioniert das Theater mitten in der Stadtgesellschaft und macht es zum Ort demokratischer Auseinandersetzung. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit fortzusetzen."

Nach einem Studium der Germanistik und Theater- Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt am Main, inszenierte Katja Ott unter anderem an den Kammerspielen München, den Vereinigten Bühnen Krefeld Mönchengladbach und am Staatstheater Braunschweig. Dort war sie in der Zeit von 2004 bis 2009 persönliche Referentin des Generalintendanten, Leiterin des Jungen Staatstheaters und Schauspieldirektorin.

Seit 2009 ist Ott Intendantin des Theaters Erlangen und inszenierte unter anderen Hans Falladas "Jeder stirbt für sich allein", Dea Lohers "Unschuld" und Lessings "Nathan der Weiße".

Am 22. Juni 2017 wird ihre Inszenierung von "Angst essen Seele" nach dem Film von Rainer Werner Fassbinder im Markgrafentheater Premiere haben.

en