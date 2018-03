Kegler des FSV Bruck verjüngen sich erfolgreich

ERLANGEN - Die Brucker Kegler sind "vollkommen zufrieden": Nach dem Abstieg beendet der FSV die Zweitliga-Saison als Fünfter. Doch was wirklich zählt, ist die neue Jugendlichkeit im Team.

Jung und erfolgreich: Robin Straßberger in seiner ersten Bundesliga-Saison. © Michael Müller



Schon vor dem Saisonstart war klar: Eine Rückkehr in die Bundesliga wird es so schnell nicht geben. Der FSV Bruck hat drei neue, junge Spieler ins Team integriert – Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung. "Nach oben ging nichts", sagt einer der Spielertrainer, Steffen Habenicht. Doch Lukas Biemüller (20), Robin Straßberger (21) und Kai-Uwe Baer (24) haben mehr als nur bewiesen, dass sie das Zeug für ganz oben haben. "Sie haben sich in ihrer Entwicklung gesteigert. Darauf hofft man", sagt Habenicht, "aber planen kann man damit nicht." Zu Beginn hat das junge Trio gespielt wie erwartet, "dann gab es eine Steigerung."

Auch die erfahrenen Spieler haben von der Verjüngung des Teams profitiert. "Frisches Blut" helfe einer Mannschaft, endlich gab es mal wieder "andere Einflüsse, andere Typen Mensch". Heiko Gumbrecht, einer der Spitzenspieler, habe zum Beispiel klasse gekegelt. "Es macht auch mehr Spaß mit jungen Spielern", sagt Habenicht. Das galt auch für das letzte Spiel der Saison zu Hause gegen die Reserve des SKC Nibelungen Lorsch.

Mit 7:1 haben die Brucker gewonnen. "Davor hatten wir zwei Spiele verloren, waren von einer Grippewelle geschwächt", sagt der Spielertrainer. "Deshalb haben wir uns vorgenommen, noch einmal Körperspannung und geistige Spannung aufzubauen. Mit einem Sieg in die Pause zu gehen, gibt uns ein gutes Gefühl."

Für die kommende Zweitliga-Saison sieht Habenicht sein Team "besser aufgestellt", vor allem, weil die Youngster nun Erfahrung sammeln konnten. Zdenek Kovac hört verletzungsbedingt auf, dafür kehrt Michael Seuss nach seiner Knie-OP zurück. Ein Zugang steht ebenfalls fest: Alexander Schmidt aus Ingolstadt. Der 24-Jährige passt zum Jugend-Konzept. Das Ziel? "Wir wollen so schnell wie möglich nach oben" sagt Habenicht. "Aber keine Ahnung, ob das klappt." Klingt jedenfalls schon mal angriffslustiger als im Vorjahr.

Für den FSV Bruck kegelten: Jürgen Hummel, Michael Ilfrich, Michal Bucko, Robin Straßberger, Zdenek Kovac, Lukas Biemüller, Heiko Gumbrecht, Steffen Habenicht, Kai-Uwe Baer.

