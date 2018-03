Keglerinnen aus Erlangen überraschen die Bundesliga

Das Frauen-Team des FSV Bruck hält als Aufsteiger souverän die Klasse - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Vor dieser Saison hatte damit niemand gerechnet, doch 18 Spiele später ist es tatsächlich vollbracht. Die Keglerinnen des FSV Bruck haben als Aufsteiger in der Bundesliga souverän die Klasse gehalten.

„Geschafft“: Die Brucker Keglerinnen feiern den Klassenverbleib in der besten Liga Deutschlands, wenn nicht gar der Welt. © Foto: FSV Bruck



Zum Abschluss wollten sie es noch einmal allen beweisen: Nachdem die Leistungen zuletzt nicht mehr so überzeugend waren, wollten die Keglerinnen im letzten Saisonspiel gegen Kriemhild Lorsch alles geben – mit einem klaren Ergebnis: 8.0. Zwar erwischte der Gegner auch einen schlechten Tag, kam mit dem Brucker Bahnen kaum zurecht, doch am Ende bleibt: ein 8:0.

Es ist das letzte Puzzlestück einer erfolgreichen Saison, in die der FSV als Aufsteiger eher demütig gestartet war. "Wir dachten vorher: Hoffentlich haben wir überhaupt eine Chance auf den Klassenverbleib", sagt Trainer Steffen Habenicht, der das Team zusammen mit Heiko Gumbrecht und Jürgen Hummel betreut. "Deshalb sind wir schon überrascht, dass wir schon fünf Spieltage vor Schluss die Liga gehalten haben."

Teilweise hatten die Brucker die anderen Mannschaften zu stark eingeschätzt, teilweise hatten Bonndorf und Sangerhausen, die beiden Absteiger, aber auch Verletzungspech. Der FSV hingegen war mit zwei Siegen gegen direkte Konkurrenten in die Saison gestartet. "Da haben wir schon gemerkt, dass wir Chancen haben", sagt Habenicht. "Am Ende der Vorrunde waren wir dann schon fast durch." Hinzu kam der Überraschungssieg beim Tabellendritten KV Liedolsheim, der auch rechnerisch den Klassenverbleib bedeutet hatte. "Das war wirklich ein Highlight."

Wäre alles optimal gelaufen, hätte Bruck vielleicht auch Fünfter werden können. Doch als Aufsteiger ist der FSV mit Platz sieben und sieben Siegen mehr als zufrieden. "Das Team hat in der Breite überzeugt", sagt Habenicht. "Wichtig ist, dass die Schlechten gut spielen." Hinzu kam eine überragende Sandra Brunner, in der Endabrechnung die Viertbeste Spielerin der gesamten Liga — besser waren nur Weltmeisterinnen. Überzeugt hat auch Zugang Nadine Perkins. "Sie hat uns nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze unterstützt." Die ganze Mannschaft hat sich weiterentwickelt, ist an ihren Aufgaben gewachsen.

Für die kommende Saison allerdings prophezeit Steffen Habenicht einen großen Kampf: "Das zweite Jahr wird schwerer." Auch dann geht es für den FSV Bruck gegen den Abstieg. Die Mannschaft wird eventuell Verstärkung bekommen. "Außerdem brauchen wir einen Unterbau, wir haben keine zweite Mannschaft." Jedes andere Bundesliga-Team hat eine Reserve im Verein und Spielerinnen in der Hinterhand, die zur Not auch mal aushelfen können. "Deshalb suchen wir Keglerinnen." Auch sie sollen erfolgreich an ihren Aufgaben wachsen.

Für den FSV Bruck kegelten: Sandra Brunner, Petra Hummel, Melanie Steiner, Rike Heym, Gitta Heym, Petra Wirth, Stefanie Blaß, Nadine Perkins.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail