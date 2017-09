Kein dreispuriger Ausbau des Dechsendorfer Damms

Verkehrsausschuss lehnt Antrag aus einer Bürgerversammlung ab - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Dechsendorfer Damm soll in seiner gesamten Länge dreispurig umgebaut werden. Für den Gehweg, der dann wegfallen würde, müsste gleich nebenan eine Brücke geschaffen werden. Im jüngsten Ausschuss wurde nun allerdings anders entschieden.

Sperrungen und Wartezeiten gehören zum Alltag der Erlanger Autofahrer. Nun soll der laufende Ausbau des Dechsendorfer Damms anders durchgeführt werden, als geplant. © Klaus-Dieter Schreiter



Sperrungen und Wartezeiten gehören zum Alltag der Erlanger Autofahrer. Nun soll der laufende Ausbau des Dechsendorfer Damms anders durchgeführt werden, als geplant. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Damm mit jeweils einer Richtungsspur ist für die Autofahrer gerade in den Stoßzeiten nicht unbedingt ein Quell der Freude. Ständig bilden sich lange Rückstaus. Auch bedingt durch die zu kurze Linksabbiegespur an der Ampel zur A 73-Auffahrt hin.

Ursprünglich sollte der Damm aus zwei Brücken bestehen. Jedenfalls war es einst einmal so geplant. Realisiert wurde aber bekanntlich nur eine. Deswegen ist die Führung des Fußgänger- und Radverkehrs auf der Brücke "insbesondere auf der Nordseite problematisch", wie es in der Stellungnahme der Verwaltung heißt, die nun im Umwelt-, Verkehrs und Planungsausschuss auf den Tisch kam.

Dennoch votierte die Runde einstimmig dafür, dass der Damm weiterhin nur aus zwei Fahrspuren besteht und ein Umbau auf drei Spuren kein Thema ist. Auch weil die Verwaltung die Situation untersucht hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es auch mit einer zusätzlichen Spur "in Richtung Osten im morgendlichen Berufsverkehr weiterhin zu einer Staubildung kommen würde". Denn: Eine dritte Spur könne zwar die Länge der Staus auf dem Damm verkürzen, deswegen könnten aber nicht mehr Fahrzeuge über die nachgelagerten Knotenpunkte in Richtung Martin-Luther-Platz "abfließen".

Weitere Spur ist zu kostenintensiv

Trotz dieses Ergebnisses wurde noch eine statische Voruntersuchung in Auftrag gegeben, um die technischen Voraussetzungen für die Realisierung einer dritten Fahrspur zu prüfen. Dabei kam heraus, dass es durch eine zusätzliche Fahrspur zu Spannungsüberschreitungen im Bauwerk kommen könnte.

Infolgedessen müsste dann wiederum das Tragwerk der Brücke umfangreich verändert werden. Aber das würde sehr ins Geld gehen. Deshalb wird dieser "Eingriff aufgrund des fragwürdigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht weiter verfolgt", hieß es.

Aber grundsätzlich, darauf wies Baureferent Josef Weber hin, wären Verbesserungen im Falle einer Sanierung des Dammes durchaus möglich. Man könnte dann die Betonelemente beseitigen und den dadurch gewonnenen Platz den Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stellen.



Alle aktuellen Sperrungen:

Der Wolfsäckerweg in Sieglitzhof ist am Freitag, 29. September, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Hier wird ein Autokran aufgestellt.

+++++

Die Äußere Tennenloher Straße ist von Montag, 2. Oktober, bis Freitag, 6. Oktober, gesperrt, weil zwischen Zeiß- und Lilienthalstraße die Fahrbahndecke erneuert wird.

+++++

Wegen Arbeiten an einer Wasserleitung ist die Atzelsberger Steige von Montag, 2. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 17. November, für den Verkehr gesperrt.

+++++

Die Rudelsweiherstraße muss von Mittwoch, 4. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 12. Oktober, gegenüber des Anwesens Nr. 51 vollständig gesperrt werden. Hier wird ein Haus an das Stromnetz angeschlossen.

+++++

Die nächste Bauphase bei der Sanierung des Büchenbacher Damms beginnt: Ab Mittwoch, 4. Oktober, werden die südlichen Auf- und Abfahrtsrampen von und zur Schallershofer Straße für den Verkehr gesperrt. Wie das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt mitteilt, dauert die Sperrung voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 20. Oktober. Info: www.erlangen.de/verkehr.

+++++

Im Zusammenhang mit den Abbrucharbeiten beim Hallenbad Frankenhof muss die Südliche Stadtmauerstraße zwischen der Fahr- und Holzgartenstraße von Mittwoch, 4. Oktober, bis voraussichtlich Dienstag, 10. Oktober, für den Verkehr gesperrt werden. Für Fußgänger bleibt ein Durchgang frei. Anliegern wird die Zufahrt zu ihren Garagen ermöglicht.

Rainer Wich