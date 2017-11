Die U23 des HC Erlangen hat vor 750 Zuschauern in der Hiersemannhalle das Drittliga-Spitzenspiel mit 23:31 (10:18) gegen den TV Großwallstadt verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit haben die Gäste nahezu in Perfektion eiskalt den ersatzgeschwächten HCE auseinander genommen. © PETER ROGGENTHIN