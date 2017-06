Keine Steine im Weg bei der Erlanger Bergkirchweih

ERLANGEN - Aus Grau mach’ Bunt, aus Sicherheitsvorkehrung mach’ Kunst: An drei Tagen haben Kinder im Rahmen einer Aktion der Jugendkunstschule sechs graue Sicherheits-Poller am Burgberg bemalt.

Auch Sicherheitsmaßnahmen können Spaß machen: Die Jugendkunstschule gestaltete an drei Tagen gemeinsam mit Kindern sechs graue Poller am Burgberg. © privat



Es sind traurige Bilder, die einem durch den Kopf gehen, wenn man an den 19. Dezember 2016 denkt. An den Tag, an dem der Attentäter Anis Amri ungebremst in eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gerast war.

Traurig und trist sehen seither auch die Sicherheits-Pflöcke aus, die seit jener schrecklichen Tat bei den jeweiligen Großveranstaltungen in Deutschland aufgestellt werden, um die Zufahrt auf das jeweilige Gelände zu erschweren.

Bunte Farben gegen Terror

Auch am Burgberg stehen seit ein paar Tagen solche mannshohen Sicherheits-Poller. Sechs Stück. Und bis Montag sahen sie tatsächlich noch ein wenig trist und grau aus.

Ein kleines Schildchen auf der Straße weist aber auf eine ungewöhnliche Aktion hin: "Achtung Kunst. Langsam", steht da geschrieben. Nicht ganz so langsam verwandelten sich die grauen Steine denn auch in bunte Steine. Drei Tage lang wurde nämlich gepinselt und gemalt: "Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen."

Unter diesem Motto gestaltete die städtische Jugendkunstschule (JuKS) gemeinsam mit Kindern die sechs grauen Poller – aus einer eher lästigen Sicherheitsmaßnahme mit negativer Intention wurde also im Vorfeld dennoch etwas Positives und Gewinnbringendes geschaffen.

"Kinder haben mehr Fantasie"

"Die meisten, die hier vorbeikommen und die Poller sehen, finden, dass das eine gute Sache ist", sagt Susanne Emmler von der Jugendkunstschule.

Jeweils von 15 bis 18 Uhr konnten sich Kinder an jenen drei Tagen von Montag bis Mittwoch zu der kostenlosen Mal-Aktion anmelden und mit dem Pinsel ihre Gedanken auf dem grauen Gestein anbringen. "Kinder haben manchmal viel mehr Fantasie als Erwachsene. Es kommt letztlich viel mehr dabei herum, als man vielleicht vermuten mag", sagt Emmler.

Auf der letzten verbliebenen grauen Säule konnten die Kinder schließlich noch ihre Handabdrücke hinterlassen. Auch Kinder oder Erwachsene, die zufällig vorbeikamen, durften sich an der Aktion natürlich beteiligen. "Es ist eine ganz gute Möglichkeit, sich zu verewigen. Die Sicherheits-Poller sind ja nicht nur für die Bergkirchweih eingeplant, sondern auch bei anderen Veranstaltungen im Einsatz. Sie sind also schon eine Weile sichtbar", sagt Susann Schönburg von der Jugendkunstschule und ergänzt: "Für die Kinder ist es auch schön, hier vorbeizukommen und sagen zu können, dass man die mitgestaltet hat."

Schön bunt sind sie auf jeden Fall geworden, diese ehemals grauen Steine. Und von traurigen Erinnerungen an Berlin fehlt nach der Mal-Aktion ohnehin jede Spur.

