Keine Wunsch-Ampel in Erlangen

Antrag aus der Bürgersammlung in Erlangen wurde abgelehnt

ERLANGEN - Fußgänger und Radfahrer sollen die Allee am Röthelheimpark einfach und sicher überqueren können. Deshalb hat man bei der Bürgerversammlung im Mai diesen Jahres gefordert, in Höhe des Martin-Luther-King-Weges eine Ampel zu bauen.

Ampel Foto: colourbox.com



Aber: Eine Ampel zu fordern, ist das eine. Sie auch zu bekommen, das andere. Denn dafür müssten bestimmte Bedingungen und rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Das sind sie an jener Stelle offenbar nicht. Deshalb wurde die Bürger-Forderung nach einer sogenannten Fußgängerschutzanlage am Ende "nicht befürwortet", wie es im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss hieß.

Die Entscheidung wurde unter anderem mit Daten einer Zählung von Fußgängern und Radfahrern an der besagten Querungsstelle untermauert. Und die Zahlen reichen nicht hin.

"Keine Rechtsgrundlage"

Auch der Vorstoß von Johannes Pöhlmann (Erlanger Linke), ob man an dieser Stelle Tempo 30 einrichten könnte, lief ins Leere. Denn: "Es gibt keine Rechtsgrundlage für Tempo 30. In dem Fall gibt es keine Alternative", so Oberbürgermeister Florian Janik.

