Keller in Erlangen laufen mit Wasser voll

In Tennenlohe geht die Angst um, dass der Boden noch mehr versiegelt wird - 13.04.2017 14:00 Uhr

ERLANGEN - Weil die Keller etlicher Häuser im Bereich Böhmlach / Vogelherd nach Starkregen mehrfach vollgelaufen waren befürchten die Bürger, dass nach der geplanten zusätzlichen Versiegelung noch mehr passiert. Im Ortsbeirat ist darüber intensiv diskutiert worden.

Auf dem Gelände, auf dem derzeit noch die Straube-Villa steht, sollen acht Reihenhäuser und zwei Doppelhäuser gebaut werden. Die Bürger befürchten, dass das Kanalsystem dann noch weiter überlastet wird. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Seit 40 Jahren wohne er an der Straße Böhmlach, und nie habe er Hochwasser im Keller gehabt, erzählte ein Bürger während der Ortsbeiratssitzung in Tennenlohe. In den letzten fünf Jahren aber sei sein Keller sechs Mal vollgelaufen. Das Wasser sei aus den Kanalschächten gekommen, deren Deckel herausgesprengt worden seien.

Zwanzig Zentimeter habe es dann auf der Straße gestanden und zehn Zentimeter über der Bordsteinkante. Dann sei es durch die Gärten und die Fenster in die Keller gerauscht.

Beim Entwässerungsbetrieb sei man bereits gewesen, und dort habe man nur die Auskunft erhalten, das Kanalsystem sei ausreichend bemessen. Das hatte der Entwässerungsbetrieb auch schon im Jahre 2010 im Ortsbeirat konstatiert und sich auf eine "Hydrodynamische Kanalnetzberechnung" berufen. Die hatte als Ergebnis gebracht, dass Überstauungen in den Abwasserkanälen nicht auftreten können und überschwemmte Keller nicht zu erwarten sind.

Die Bürger aber waren bald eines besseren belehrt worden, denn schon ein Jahr später liefen etliche Keller wieder voll. Weil in letzter Zeit weitere bis dato freie Flächen bebaut und damit versiegelt worden sind – darunter auch das ehemalige Straube-Gelände zwischen Vogelherd und Weinstraße, auf dem einst das Studio des Fernsehsenders war – befürchten die Anwohner nun noch häufigere Überschwemmungen.

Und jetzt soll auch noch die Straube-Villa auf dem riesigen Grundstück an der Straße Böhmlach abgerissen und dort acht Reihenhäuser und zwei Doppelhäuser Wohnhäuser gebaut werden. Das werde das ohnehin überlastete Kanalsystem bei Starkregen weiter belasten, befürchten die Bürger.

Mit den Erklärungen des Entwässerungsbetriebs wollen sie sich nicht mehr zufriedengeben. Die Aussage, es werden von den rund 22 Kilometern des Tennenloher Abwassernetzes 3,5 Kilometer saniert, seien irreführend, weil nur die Dichtigkeit durch eine Auskleidung mit sogenannten "Inlinern" wieder hergestellt werde. Weil dann aber der Rohrdurchmesser geringer und zudem kein Wasser mehr aus den Rohren direkt ins Erdreich sickere, könnten die Überschwemmungen sogar noch heftiger werden, wird befürchtet.

Ein eigenes Gutachten zu beauftragen wurde darum vorgeschlagen, aber das will der Ortsbeirat vorerst nicht initiieren. Vielmehr soll zur nächsten Sitzung der Entwässerungsbetrieb eingeladen werden. Ortsbeirat und Bürger erwarten dann eine Lösung für ihre Hochwasserprobleme.

kds