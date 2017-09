Kellerbrand in einem Erlanger Wohnblock

In der Paul-Gossen-Straße war ein Feuer ausgebrochen - vor 37 Minuten

ERLANGEN - Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Erlangen. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Bei einem Brand in der Paul-Gossen-Straße, bei dem laut Feuerwehr Papier gebrannt hatte, wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt. © Klaus-Dieter Schreiter



Bei einem Brand in der Paul-Gossen-Straße, bei dem laut Feuerwehr Papier gebrannt hatte, wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Freitagabend hat es in der Paul-Gossen-Straße in Erlangen gebrannt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses was ein Feuer ausgebrochen, das die alarmierte und sich zufällig in der Nähe aufhaltende Feuerwehr rasch unter Kontrolle bringen konnte. Der Löschzug war gerade auf der Rückfahrt von einem privaten Brandmelder an der Friedrich-Bauer-Straße gewesen und hatte sich in unmittelbarer Nähe des brennenden Kellers befunden, als der Alarm kam.

Laut Feuerwehrangaben hat wohl Papier im Keller des Hauses gebrannt. Die Bewohner hatten sich schon in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand.

Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts genaues bekannt, er dürfte laut Feuerwehr jedoch "nicht allzu hoch" ausfallen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

