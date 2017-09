Kerwa in Kleinseebach

Die Kirchweihburschen aus Möhrendorf und Kleinseebach unterstützen sich gegenseitig - vor 1 Stunde

KLEINSEEBACH - Am MOntag endet die Kirchweih im Möhrendorfer Ortsteil Kleinseebach. Die Burschen haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich.

Hau ruck, hau ruck: Tatkräftig von den Burschen aus Möhrendorf unterstützt, hievten die Kirchweihburschen aus Kleinseebach am Samstag einen 32 Meter langen Kerwabaum in die Höhe. © Harald Hofmann



Recht gut bei Kräften waren die Kerwasburschen vom "Verein Deutsche Brüder Kleinseebach" am Samstagnachmittag beim Hochhieven des 32 Meter langen Kerwabaums. Allerdings konnten sie sich auch diesmal auf tatkräftige Unterstützung der Möhrendorfer "Kollegen" verlassen.

Begonnen hatte die Kleinseebacher Kirchweih bereits am Donnerstag mit dem traditionellen Schlachtschüsselessen im Landgasthof Schuh. Am Freitagabend folgte dann der offizielle Kerwaauftakt, zu dem Bürgermeister Thomas Fischer das erste "Fässla" anstach. Bei der Stammtischolympiade maßen sich die sechs beteiligten Vereine und Gruppen im Bleistiftwettspitzen, Stadtwurstwettessen und anderen kniffligen Aufgaben.

Nach dem "Betznraustanzen" am Sonntag mit der Blaskapelle Poxdorf wird mit einem abschließenden Frühschoppen am Montag dem anstrengenden Kerwatreiben schließlich ein Ende bereitet. Die Woche aber wird kurz, denn am kommenden Wochenende geht es für die Kleinseebacher Burschen rüber nach Möhrendorf, um dem dortigen "Verein Deutsche Brüder" beim Baumaufstellen zu assisiteren.

hh