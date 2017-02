Kieslaster kracht bei Baiersdorf gegen Ampel

Schotterlieferant vergaß den ausgeklappten Auflieger - 02.02.2017 16:32 Uhr

BAIERSDORF - Durch die Unaufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers kam es am Mittwochnachmittag an der Abzweigung zur A73 in Baiersdorf zu einem kuriosen Verkehrsunfall, bei dem eine Ampel zu Bruch ging.

Ein 46-jähriger Kraftfahrer hatte Mittwochnachmittag 20 Tonnen Schotter an eine Baustelle an der Autobahnanschlussstelle Baiersdorf-Nord geliefert. Zum Abladen hatte er den gewaltigen Wannenauflieger mit der eingebauten Hydraulik aufgestellt und die Ladung abgekippt.

Sobald er sich seiner Ladung entledigt hatte, machte sich der Fahrer auf den Heimweg. Allerdings hatte er vergessen, die hoch aufragende Wanne wieder einzufahren und ignorierte offenbar auch die akustischen und optischen Warnvorrichtungen.

Mit dem aufgeklappten Sattelzug kam er allerdings nicht weit. An der Abzweigung zur A73 blieb der Auflieger am Kragarm der dortigen Ampel hängen und riss ihn komplett herunter.

Die Erlanger Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und verständigte die Straßenmeisterei Höchstadt. Die Lichtzeichenanlage funktionierte auch weiterhin - trotz fehlender Überkopf-Ampel.

