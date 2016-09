Killer und Monsterfisch in Erlangen

ERLANGEN - „Großes Kino – Die Klassiker-Reihe“ lautet der Titel eines neuen Veranstaltungsreigens, in dessen Verlauf einmal im Monat teils in den Manhattan-Kinos, teils in den Lammlichtspielen bedeutende Werke der Filmgeschichte gezeigt werden.

Eine der berühmtesten Rückblenden der Filmgeschichte: Der sadistische Killer Frank (Henry Fonda, rechts) begeht in „Spiel mir das Lied vom Tod“ das Verbrechen, dessentwegen er später von einem Namenlosen verfolgt wird. © Foto: Verleih



„Wir haben das schon Jahre in Planung und jetzt endlich umgesetzt. Es ist etwas ganz Tolles, in dieser Form gibt es das nämlich wirklich selten in der heutigen Kino-Landschaft“, erläutert Elisa Coburger, die zusammen mit Peter Zwingmann beide Kinos betreibt, das Vorhaben. Mit im Boot sitzt der Förderverein „Das Lamm muss laufen! e.V.“, der finanziell bei dieser Unternehmung beteiligt ist, „denn die Filmkopien sind teilweise wirklich teuer“, so Coburger.

Platz in der Filmgeschichte

In der Filmreihe „Großes Kino“ wird eine Auswahl an Filmen präsentiert, die alle einen besonderen Platz in der Filmgeschichte einnehmen – weil sie mit den gültigen Konventionen brachen oder stellvertretend für eine neue Bewegung stehen. Die Erlanger Filmwissenschaftlerin Andrea Kuhn steht, was die Film-Auswahl betrifft, den Kinomachern zur Seite und wird zudem vor jedem Film eine kurze Einführung geben und die Besonderheiten und Bedeutung des jeweiligen Werks vorstellen.

Eine klagende Mundharmonika, weite Landschaften und eiskalte blaue Augen: Mit Sergio Leones Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ aus dem Jahr 1968 startet die Reihe am Dienstag, 20. September, um 20.15 Uhr in den Manhattan-Kinos. Sergio Leone spielt hier meisterhaft mit der Mythologie des Westerngenres und treibt sie auf die Spitze. Er wagt sogar, Henry Fonda, den aufrechten Helden vieler Western, als kaltblütigen Killer darzustellen. Ennio Morricone liefert den wahrhaft epischen Soundtrack dazu.

Im Drama „. . . denn sie wissen nicht, was sie tun“ von 1955 (18. Oktober) verkörpert Kultfigur James Dean den Typus des rebellischen Teenagers. Ein bissiger Fisch und das perfide Spiel mit Urängsten: Steven Spielbergs „Der weiße Hai“ (29. November) von 1974 markierte den Beginn der Ära der Blockbuster-Filme. Jump Cuts, Handkamera, elliptisches Erzählen und Improvisation: „Außer Atem“ (20. Dezember) wurde 1960 der bedeutendste Film der „Nouvelle Vague“. Schatten und Grusel: „Frankenstein“ (10. Januar) von 1931 ist Gothic Horror der allerfeinsten Sorte.

In „Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels“ (7. Februar) inszeniert Chantal Akerman auf fesselnde Weise die Grundlagen des Kinos: Raum und Zeit.

