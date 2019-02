Kilometerlanger Stau auf der A3 wegen Gefahrgut-Unfall

NÜRNBERG - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Tennenlohe und Nürnberg Nord waren am Mittwochmorgen alle drei Fahrspuren dicht. Ein Auto wurde stark beschädigt, ein LKW-Anhänger mit nicht kennzeichnungspflichtigem Gefahrgut kippte um. Es gab offenbar drei Verletzte.

Auf der A3 zwischen Tennenlohe und Nürnberg hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw ereignet. Die Autobahn war über alle drei Fahrspuren mit Trümmern und Erde übersät, der Verkehr wurde über die Standspur geleitet. Zeitweise musste die Autobahn auch komplett gesperrt werden. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.



Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach fünf Uhr. Weil es hieß, es seien mehrere Lastwagen beteiligt und mehrere Menschen eingeklemmt, wurden die Feuerwehren von der Ständigen Wache Erlangen, aus Tennenlohe, Eltersdorf und Großgründlach sowie etliche Rettungswagen und Notärzte an die Einsatzstelle geschickt. An der Mittelleitplanke hing ein total zertrümmertes Auto, dessen Fahrer wurde aber offenbar nicht allzu schwer verletzt und war auch nicht eingeklemmt.

Etwa 150 Meter entfernt stand ein LKW an der Mittelleitplanke, der Hänger war umgekippt, über die Fahrbahn geschleift worden, und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Beifahrer war nicht weiter betroffen. Weil der Truck nicht kennzeichnungspflichtiges Gefahrgut geladen hatte, öffnete die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Türen, um zu prüfen, ob Gefahrstoffe ausgetreten waren. Das war aber offenbar nicht der Fall.

Die Autobahn war über alle drei Fahrspuren mit Trümmern und Erde übersät, der Verkehr wurde über die Standspur geleitet. Zeitweise musste die Autobahn auch komplett gesperrt werden. Es entstand ein Stau von etwa 20 Kilometern Länge. Wie es zu dem spektakulären Crash gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

