Nachdem am Sonntag in Fürth-Vach ein Kind ins Wasser gefallen und flussabwärts in Richtung Erlangen abgetrieben war, rückten auch die Einsatzkräfte in Eltersdorf aus. Unter anderem mit einem Boot und Tauchern suchten sie den Fluss ab. Das Kind wurde wenig später etwas weiter flussaufwärts gefunden. Wie es ihm geht, ist unklar. © Klaus-Dieter Schreiter