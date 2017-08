Kinder-Zirkus präsentiert in Erlangen die vier Elemente

Auf der Erlanger Jugendfarm wird eifrig geübt, jongliert, geprobt — Aufführung ist am Freitag - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Die Jugendfarm veranstaltet wieder zwei Zirkuswochen für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren mit je einer kleinen Aufführung am Ende jeder Woche. Die EN haben sich in der zweiten Zirkuswoche während der Proben auf der "Farm" umgesehen.

Die Show der Sockenpuppen soll am Freitag für reichlich Spaß sorgen. © Peter Roggenthin



Zwei Mädchen auf Einrädern üben das Fahren auf einem sandigen Platz. Eine Gruppe Kinder steht mit Sockenpuppen in den Händen auf der "Bühne" vor dem Zirkuszelt. Es herrscht geschäftiges Treiben auf der Jugendfarm. In drei Gruppen aufgeteilt üben die Kinder verschiedenste Kunststücke und Theaterszenen für ihren großen Auftritt am Freitag.

Hinter den Kulissen herrscht bei den Proben hohe Konzentration, damit dann bei der Aufführung alles wunderbar klappt. © Peter Roggenthin



Am letzten Tag vor der Aufführung wird nochmal kräftig geprobt. Dieses Jahr steht das Programm der Zirkuswochen unter dem Thema "Die vier Elemente". Für sportliche Unterhaltung werden die Einradgruppe und die Jonglier-Gruppe sorgen. Bei ihnen üben die Kinder zum Beispiel, während des Fahrens Fähnchen zu schwenken oder Bälle auf Pylonen abzulegen.

Einige Kinder konnten zu Beginn der Woche noch nicht Einrad fahren und haben es innerhalb weniger Tage gelernt.

Hinter den Kulissen herrscht bei den Proben hohe Konzentration, damit dann bei der Aufführung alles wunderbar klappt. © Peter Roggenthin



Auch eine Clown-Nummer hat die Einradgruppe geplant. In der Jonglier-Gruppe ist alles dabei von Diabolos über das Balancieren von Stäben bis hin zu Pois. Die Kinder üben ihre Kunststücke auch selbstständig und mit viel Begeisterung, wie Lilia Kress von der Theatergruppe erklärt. Ihre vierzehnköpfige Truppe hat kleine Szenen und Tanzeinlagen und Gesang vorbereitet. "Deshalb ist es eher Perfomance als Theater", erläutert Kress.

Die Ideen für die einzelnen Elemente der Aufführung kommen überwiegend von den Kindern und werden gemeinsam mit den Betreuern ausgebaut. Kress möchte bei ihrer Gruppe den Fokus vor allem auf bildliche Eindrücke legen und damit die Szenen für alle verständlich gestalten.

Denn auf der Jugendfarm "spielt auch die Inklusion von Kinder mit verschiedensten Behinderungen eine große Rolle", so Andy Bernard, der auch bei der Theatergruppe mithilft. Pro Woche gäbe es unter den Kindern zwei bis sechs mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung.

Deren Integration in die Gruppen benötige die Zusammenarbeit mit den anderen Kindern als auch den Betreuern, erläutert Bernard. Auch deshalb arbeitet die Jugendfarm seit 2004 eng mit der Lebenshilfe Erlangen zusammen. Auch in Zukunft erhofft sich das Team der Jugendfarm hohe Teilnehmerzahlen bei ihren Zirkuswochen.

RICARDA WÜNSCH