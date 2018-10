Kinderbetreuung in Erlangen: "Eine große Aufgabe"

Interview mit Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth über Kita-Ausbau - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Thema Kindertagesbetreuung ist auch Erlangen relevant. Die EN sprachen mit Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, über die Aufgaben, die in den nächsten Jahren zu lösen sind.

Die Container im Pausenhof der Friedrich-Rückert-Schule zeugen von zunehmendem Raumbedarf: Zunächst waren sie Ausweichquartier für den Hort Sonnenblume während der Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten, jetzt ist die gebundene Ganztagsklasse der Schule hier untergebracht. © Fotos: Harald Sippel



Die Kinderzahl steigt, der Bedarf an Betreuungsangeboten nimmt zu. Im Jahr 2025 soll zudem der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder eingeführt werden. Das Thema Kindertagesbetreuung steht in Erlangen nicht nur in der heutigen Stadtratssitzung auf der Tagesordnung. Die EN sprachen mit Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend der Stadt Erlangen, über die Aufgaben, die in den nächsten Jahren zu lösen sind.

Frau Steinert-Neuwirth, bundesweit haben zunehmend mehr Eltern Bedarf für eine Tagesbetreuung für ihre Kinder. Wie ist denn die Situation in Erlangen?

Anke Steinert-Neuwirth: Wir haben in Erlangen sehr viele vollzeiterwerbstätige Eltern, die beide arbeiten. Wir haben auch einen hohen Anteil Alleinerziehender, bei denen in der Regel die ökonomische Notwendigkeit gegeben ist, Teil- oder Vollzeit zu arbeiten, und wir haben viele Kinder aus unterschiedlichen Nationen, die es zu integrieren gilt. Durch die Uni und große Firmen wie Siemens haben wir ein breites Spektrum und dadurch einen hohen Betreuungsbedarf — zum einen quantitativ, zum anderen aber auch im Hinblick auf die verschiedenen Betreuungsformen. Durch den jahrelangen konsequenten Krippenausbau haben wir bei uns in Erlangen — im Vergleich mit anderen Kommunen — eine gute Versorgungssituation.

Wie ist denn die Situation genau? Und was hat man sich für die Zukunft vorgenommen?

Bei den Kita-Plätzen für U 3-Kindern sind wir momentan bei einer Versorgungsquote von knapp unter 42 Prozent. Unser Ziel ist aber 45 bis 50 Prozent. Das spiegelt auch den von den Eltern gemeldeten Bedarf wider. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Bedarf noch zunehmen wird. Deshalb müssen wir frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Durch die sozialraumorientierte Betrachtung der Stadtteile sind wir da schon dran. Das fängt damit an, dass wir schauen, wo wird Wohnraum geschaffen, wo werden wir einen Bevölkerungszuwachs haben. Für verschiedene Gegenden in der Stadt gibt es bereits Planungen für weitere Krippenplätze. Wir sind gut vorbereitet, um die Plätze für den steigenden Bedarf zu schaffen.

Und was ist bei den Grundschulkindern geplant? Hier wird es ja in absehbarer Zeit ebenso wie bei den Krippenkindern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz geben.

Wir können davon ausgehen, dass 2025 dieser Rechtsanspruch für Betreuung im Grundschulalter erfolgen wird und dass er bei der Jugendhilfe angesiedelt wird. Wir sind jetzt schon bei einer Versorgungsquote von 87 Prozent, wenn man offenen und gebundenen Ganztag, Mittagsbetreuungen, Horte und Lernstuben zusammen rechnet. Die aktuelle Schülerprognose zeigt uns, dass sich die Gesamtzahl der Kinder an den Grundschulen in Erlangen bis zum Schuljahr 2023/24 um zirka acht Prozent erhöhen wird. Wir rechnen mit knapp 300 mehr Grundschulkindern als heute. Wir streben dann eine Versorgungsquote von zirka 90 Prozent an.

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs soll bei der Jugendhilfe angesiedelt werden: Was bedeutet das eigentlich?

Anke Steinert-Neuwirth, die Erlanger Referentin für Bildung, Kultur und Jugend.



Die große Chance liegt darin, dass Jugendhilfe und Schule zukünftig mehr zusammenrücken. Da eröffnen sich neue Möglichkeiten — dass beispielsweise multiprofessionelle Teams gebildet werden. Bisher hat Jugendhilfe im Schulbereich eher die Rolle der "Feuerwehr" gespielt, aber in Zukunft werden Jugendhilfe und Schule im Alltag mit den Schülern viel mehr auf Augenhöhe agieren. Wir haben ein komplexes System von verschiedenen Akteuren in diesem Bereich, das macht es spannend.

Das heißt, es geht um viel mehr als nur um den Bau von weiteren Gebäuden …

Selbstverständlich. Wir werden natürlich bei den Schulgebäuden und auch bei den Horten und Lernstuben überprüfen, ob sie vergrößert werden müssen und ob sie richtig ausgestattet sind. Das Ganze hat aber mehr Facetten. Man muss auch gucken, wie entwickeln sich gebundener und offener Ganztag weiter. Was heißt das für die Randzeitenbetreuungen, was heißt das für die Ferienbetreuungen. Wir werden auf alle Fälle die Grundschulkinder viel mehr in den Blick nehmen müssen. Verbunden mit dem Rechtsanspruch unter SGB VIII wird auch sein, dass es ein Fachkräftegebot geben muss. Auch das muss man dann anschauen, davon könnten auch einige Einrichtungen der Mittagsbetreuung betroffen sein.

Erzieher sind Mangelware. Allein der Ausbau der Einrichtungen nützt wenig. Welche Strategien hat die Stadt, um an Fachkräfte zu kommen?

Da sind wir in der genauso schwierigen Lage wie viele Kommunen bundesweit. Unsere Strategie ist, dass wir das Modell Optiprax umsetzen und den Beruf Erzieher dadurch attraktiv machen, indem wir Quereinsteigern die Möglichkeit geben, eine Qualifikation zu erwerben. Wir müssen sehen, ob wir das noch ausweiten können. Zum anderen sind wir in engem Kontakt mit den Fachakademien. Wir haben gute Einrichtungen mit guter Ausstattung und qualifiziertes Personal. Wir müssen alles daran setzen, dass wir attraktiv sind für Fachkräfte. Aber wir haben zugegebenermaßen keine Patentlösung.

Erlangen hat hohe Mieten und verliert dadurch möglicherweise an Attraktivität für solche Fachkräfte. Müsste man bei der Stadt über eine bessere Bezahlung für Erzieher nachdenken?

Das ist ein schwieriges Thema, weil wir tarifrechtliche Regelungen haben. Das müsste im politischen Raum diskutiert werden. Aber zumindest kann man sagen, dass wir hier in Erlangen in der Jugendhilfe alles tun, um in den Einrichtungen die Arbeitsbedingungen für Erzieher attraktiv zu gestalten.

Interview: EVA KETTLER