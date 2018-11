Sehr viel Glück hatte der betrunkene Fahrer eines Kastenwagens. Er flog in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus der Kurve auf der B2 bei Forth, wurde dabei aber nur leicht verletzt.

Regelrecht gestürmt worden ist der traditionelle Eltersdorfer Queckenmarkt, zeitweise gab es zwischen den Ständen kaum noch ein Durchkommen, und im Zelt, wo Kaffee und Kuchen angeboten wurde, bildeten sich lange Schlangen. Nebenbei wurden auch noch kräftig kleine Geschenke für den weihnachtlichen Gabentisch eingekauft, so dass die Eltersdorfer Queckendamen auch in diesem Jahr wieder mit einem erklecklichen Spendenergebnis rechnen dürfen.

Auch in diesem Jahr gibt es am Marktplatz vor dem Palais Stutterheim eine Eisfläche für die Öffentlichkeit. Die Erlangen on Ice genannte Eisbahn wurde in diesem Jahr eröffnet von einer Show der Schlittschuläuferinnen des TSV 1846 Nürnberg.