Kinogenuss mit Kuchen speziell fürs ältere Publikum

ERLANGEN - Kaffeekränzchen mit Leinwandstars: Das Nürnberger Cinecittà hat seine erfolgreiche Ü50-Filmreihe ins Erlanger Manhattan Deluxe Kino exportiert und bietet Kinofans ab 50 Jahren Ticket, Kaffee oder Tee und Kuchen zum Festpreis.

Füße hochlegen, Sekt trinken, davor noch Kaffee und Kuchen genießen – und dann gibt es einen schönen Film auf die Augen. Das Konzept stammt aus Nürnberg. © Ilona Hörath



Zum Kaffeeschwoof ins Kino? "Dass man nachmittags Kaffee trinken kann, ist in Vergessenheit geraten", lobt jedenfalls Rosita Muser das Angebot, eine Stunde vor Filmbeginn im Manhattan Deluxe Kino an der Güterhallenstraße erst einmal genüsslich Kaffeekränzchenpflege zu betreiben. Die 69-Jährige schaut sich an diesem Tag gemeinsam mit drei Freundinnen "Mord im Orientexpress" an. "Film war früher schon fantastisch", sagt Roswitha Schütz, 72. Jetzt interessiere sie vor allem "die Technik".

Ein paar Tische weiter haben es sich Ursula und Jürgen Schatt (Fotos rechts), beide 70 Jahre jung, gemütlich gemacht und lesen in aller Ruhe die Erlanger Nachrichten. Der Nuss-Schoko-Kuchen ist schon weggeputzt. Auch Ursula und Jürgen Schatt freuen sich auf die Neuverfilmung des Klassikers von Agatha Christie, den das kleine Kino 3 in seiner Ü50-Filmreihe zeigt.

"Wie im Fernsehsessel daheim", sagt Schatt. Bei den Kinositzen lässt sich das Fußteil bis zur Schlummergrenze hochfahren.

Das Nachmittagsgedeck spielt beim Kinobesuch eine wichtige Rolle: Schon seit 2006 bietet das Cinecittà in Nürnberg speziell für die Generation Ü50 ein Gesamtpaket aus Kuchen, Kaffee oder Tee und Kinoticket zum Festpreis an. Was "sehr erfolgreich" läuft, wie Laura Weber sagt. Sie ist die Tochter des Nürnberger "Kinomoguls" Wolfram Weber und seit 2014 mit in der Geschäftsleitung des Kinounternehmens.

Nun hat Weber das Erfolgsmodell nach Erlangen exportiert. Seit kurzer Zeit gibt es in der Hugenottenstadt an zwei Tagen pro Woche das Leinwandvergnügen am Nachmittag für Ü50. Eigentlich gehe es eher in Richtung Ü60, gibt Weber lächelnd zu. Den Ausweis kontrolliere man aber nicht.

Keine klassischen Blockbuster

"Die klassischen Popcorn-Blockbuster-Filme zeigen wir in der Ü50-Reihe nicht", sagt Laura Weber. "50 Shades of Grey", die Marvel-Comic-Verfilmungen oder "Star Wars" passen, so Weber, nicht so gut zu Kaffee und Kuchen. Stattdessen setzt die Kinounternehmerin auf ausgewählte Streifen wie "Maudie", "Loving Vincent", "Wunder" oder "Das Leben ist ein Fest". In jedem Fall aber auf aktuelle Produktionen.

"Alte Filme werden erfahrungsgemäß nicht so gut angenommen", erzählt Laura Weber. Was Kinobesucherin Jutta Kattner prompt bestätigt. "Die alten Filme werden im Fernsehen wiederholt", meint die 58-Jährige. Und "gute Filme" würden dort, ergänzt die 70-jährige Elfriede Kazinski, "meist spät gesendet". Am Nachmittag ins Kino zu gehen, hat für manche der Seniorinnen außerdem den Vorteil, bei Tageslicht unterwegs zu sein – gerade dann positiv, wenn man sich in der Dunkelheit unsicher fühlt.

Die Kinotickets für sich und zwei Freundinnen hat Kattner online vorbestellt. Gemeinsam wollen Kattner, Kazinski und Irene Lenz (67) – die drei kennen sich vom Sport –an diesem Tag nicht nur "mal die Sitze" ausprobieren, sondern "einen Vergleichstest" machen.

Die Damen gucken Kinofilme sonst gerne im E-Werk an, nun sind sie zum ersten Mal im umgebauten Manhattan-Kino.

"Im E-Werk ist es billiger und die Kuchenstücke sind größer", sagt Kattner. Gleichzeitig sind sich alle drei einig, dass der Kuchen "schmeckt wie hausgemacht". Das Popcorn lassen die Damen links liegen.

Bevor die Vorstellung beginnt, ordern manche der gut gelaunten Seniorinnen und Senioren noch flüssige Verpflegung, die an den schummrigen Platz serviert wird: Weinschorle, einen alkoholfreien Coconut Kiss-Cocktail und Prosecco. Und mit einem Augenzwinkern meint Jutta Kattner: "Das ist heute unser Frauentag."

