Kirchweihtradition in Kriegenbrunn fortgesetzt

Jugendclub hatte kurzerhand die Organisation übernommen

ERLANGEN - Nachdem die Kriegenbrunner Kirchweih ziemlich auf der Kippe stand, hatte der Jugendclub sich kurzerhand der Organisation angenommen und dabei von den Kirchweihburschen viel Unterstützung bekommen. Das Ergebnis: Eine rundum gelungene Dorfkirchweih.

Auch die kleinen Kriegenbrunner Kirchweihburschen stellten einen Baum auf und bekamen dafür viel Beifall von den Muttis und Papis. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Weil der Wirt vom Gasthof zur Linde, Georg Rottner, die Kirchweih aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausrichten konnte, gab es in diesem Jahr ein kleines Festzelt im Garten zwischen Kirche und Jugendclub. Dort zapfte der Ortsbeiratsvorsitzende Jens Schäfer das erste Fass Bier mit zwei Schlägen an, dort spielte die Musik, und dort wurde gefeiert bis in den frühen Morgen.

Am Kirchweihsamstag fuhren die 17 Burschen um ihren Chef Daniel Nordhardt einen großen und einen kleinen Kirchweihbaum mit Blasmusik durch den Ort, um sie an der Bruckweiherstraße aufzustellen. Mit etwas Mühe gelang es schließlich auch, das 25 Meter hohe Exemplar aus dem Klosterwald in das von Hand ausgehobene Loch zu stellen.

Die gut ein Dutzend kleinen Burschen schafften es unter Mithilfe der Großen ebenfalls, ihren Baum kerzengerade aufzurichten. Ein Tusch vom Musikverein Eltersdorf und viel Beifall der Muttis und Papis waren der Lohn. Heute spielen die "Seitz Bubn" beim Frühschoppen und beim nächtlichen Ausklang.

