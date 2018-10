Kirschenhäuschen in Kalchreuth erneuert

Bauwerke dienten früher dem Aufbewahren der Früchte - vor 1 Stunde

KALCHREUTH - Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde wird von Mitgliedern der Freien Wähler ehrenamtlich ein altes Kirschenhäuschen an der Erlanger Straße wieder hergerichtet. Das Dach war altersschwach und eingestürzt – jetzt wurde es erneuert.

Alte Kirschhäuschen bereichern die Obstgärten rund um Kalchreuth. Nahe der Erlanger Straße wurde jetzt eines von ihnen samt Überdachung saniert. © Ernst Bayerlein



Alte Kirschhäuschen bereichern die Obstgärten rund um Kalchreuth. Nahe der Erlanger Straße wurde jetzt eines von ihnen samt Überdachung saniert. Foto: Ernst Bayerlein



Die Kosten hierfür betrugen etwa 2500 Euro. Die Gemeinde hatte im Haushalt hierfür Mittel eingeplant, die restlichen Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Das Kirschenhäuschen steht im Zusammenhang mit einer ökologisch wertvollen Streuobstwiese in der Nähe, die 2013 als Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet II und ein neues Baugebiet geschaffen werden musste.

Ein schönes altes Kirschenhäuschen steht etwa 300 Meter entfernt östlich davon an einem Feldweg, während ein anderes altes Häuschen in der Nähe ziemlich verfällt. Westlich der Erlanger Straße befindet sich ein Kirschenhäuschen mit einem Fachwerk; in der Flur "Heide" gibt es ein Häuschen mit Sandsteinen gemauert. Insgesamt dürfte es in Kalchreuth noch etwa zehn Kirschenhäuschen geben. Sie dienten früher insbesondere zum Aufbewahren der gepflückten Kirschen bis zum Abend und schützten vor Sonne und Regen. Eine Bank vor dem Häuschen lud zum Ausruhen sowie zum Essen und Trinken ein, denn früher wurde den ganzen Tag über Kirschen gepflückt.

bay