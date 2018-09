Kita-Neubau in der Sebalder Straße in Dormitz

Einzig mögliches Areal — Gemeinderat fasst Grundsatzbeschluss — Details noch klären - vor 24 Minuten

DORMITZ - Die Weichen für eine große familienpolitische Maßnahme hat der Gemeinderat Dormitz in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause gestellt: Einen Kita-Neubau an der Sebalder Straße.

Auf diesem Grundstück soll die neue Kindertagesstätte entstehen. © Karl Heinz Wirth



Auch in Dormitz besteht eine große Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen. Gerhard Wittmann vom Planungsbüro Wittmann und Valier aus Bamberg erläuterte den Räten die Vorgehensweise für die Bauleitplanung, sowie die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes in der Sebalder Straße. Bereits im Vorfeld wurden mit der Verwaltung geeignete Flächen für einen neuen Kindergarten gesucht; man entschied sich letztlich für den Standort in der Sebalder Straße/ Ecke Veilchenweg. Dies sei der einzige Platz, so Bürgermeister Holger Bezold (FW), der als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen wird.

Gerhard Wittmann vom Büro für Städtebau stellte den Räten den Bebauungsplan für das 1840 Quadratmeter große Gelände vor, das anschließend für kontroverse Diskussionen sorgte. Kopfzerbrechen bereitete vor allem die Festlegung von Parkplätzen für die Beschäftigten vor der Kindertagesstätte. Karl Heinz Thaler (Parteilos) fragte, ob die Parkplätze unbedingt vor dem Kindergarten sein müssten. "Diesen Platz könnte man wesentlich besser nutzen, z. B. um den Kindergarten größer zu bauen, schlug Thaler vor. Christine Schmieder-Bänsch gab zu bedenken, dass ein Stellplatz für Behinderte zu berücksichtigen sei, und der sollte auf alle Fälle vor dem Kindergarten sein. Warum müssen wir auf dem Gelände Parkplätze schaffen hakte Thaler nach. "Wir könnten auf dem Flurstück 248/2 in der Sebalder Straße, das im Besitz der Gemeinde ist, Parkplätze schaffen", meinte Thaler. Marianne Mirsberger (CSU) äußerte die Befürchtung, dass viele Eltern den Wendehammer im Veilchenweg als Wendeplatz nutzen und die Anwohner mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen konfrontiert werden. "Wir müssen die Anwohner mitnehmen", forderte Mirsberger.

Bürgermeister Bezold meinte: "Wir nehmen uns doch nichts, wenn wir heute den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan beschließen. In der Detailplanung können wir immer noch Änderungen vornehmen. Wir werden Lösungen für alle Beteiligten finden, auch für die Anwohner im Veilchenweg, denn es gibt keine anderen Flächen für eine Kita in Dormitz."

Den Vorschlag, die Sebalder Straße im Bereich des Kindergartens als Spielstraße auszuweisen, konnte der Planer nicht befürworten, da die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, ebenso wenig wie für einen Zebrastreifen. Letztendlich beschlossen die Räte mit 12:2 Stimmen den Aufstellungsbeschluss und Erweiterung des Bebauungsplans "Sebalder Straße" sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur Aufstellung der 1. Bebauungsplanänderung und Erweiterung. Weiter wurde mit 12:2 Stimmen die 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Dormitz im Bereich "Sebalder Straße" und die frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Das Gremium stimmte auch dem Antrag des SV Dormitz auf einen Übungsleiterzuschuss in Höhe von 2224 Euro zu.

