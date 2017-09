Kita wurde in Erlangen muttwillig beschädigt

Entstandener Schaden liegt im dreistelligen Bereich - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Am vergangenen Wochenende kam es in Erlangen erneut zu mutwilligen Beschädigungen an einer Kindertagesstätte in der Schweinfurter Straße.

Bislang unbekannte Täter demolierten den Briefkasten der Erlanger Einrichtung. Im jüngsten Fall entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Bereits Anfang September kam es zu Sachschäden durch Vandalen am Kindergarten.

Zunächst wurde der Briefkasten vom dortigen Zufahrtstor abgerissen und zudem ein Lampenschirm der Außenbeleuchtung zerschlagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter (0 91 31)/7 60-1 14.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en