Klappe, die zweite: Die Bergkirchweih am zweiten Tag

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen - Wir suchen "Miss und Mister Berg" - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Zum Start eine Bierdusche: Die 262. Erlanger Bergkirchweih ist offiziell eröffnet. Beim Anstich am Donnerstag passierte Oberbürgermeister Florian Janik ein kleines Malheur. Alle Infos und alle Bilder gibt's in unserem Live-Blog!

Sie können jeden Tag live bei der Bergkirchweih dabei sein, sogar daheim auf dem Sofa, unterwegs in Bus oder Bahn oder im Büro. Unsere Reporterin Katharina Tontsch und ihre Kollegen mischen sich täglich unter das Feiervolk und versorgen Sie im Live-Blog mit Videos, Interviews, Fotos, vielen witzigen und manchmal auch ernsten Fakten rund um das beste Fest des Jahres.

Bilderstrecke zum Thema Bierdusche für OB Janik: So lief der Anstich zur 262. Bergkirchweih Das hatte sich Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik wohl etwas anders vorgestellt: Beim Anstich zur 262. Bergkirchweih passierte ein kleines Malheur. Die Entlüfterschraube des Fasses war nicht richtig justiert. Deshalb kam es zu einer kleinen Bierdusche. Am Ende gab es trotzdem Freimaßen für die durstende und feierwütige Menge.



Selbst können Sie über Twitter und Instagram Teil des Live-Blogs werden, einfach Bilder und Nachrichten mit dem Hashtag #Berg17 oder #instaberch versehen. Zudem bieten wir am Samstag, 10. Juni, von 10 Uhr an einen Insta-Walk über die Bergkirchweih an, anmelden kann man sich hier.

Neue Schönheiten gesucht

Auch suchen wir unter den Besuchern wieder die schönsten Frauen und Männer, unsere "Miss & Mister Berg". Egal ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen originellen Outfit — alle weiblichen und männlichen Kandidaten können sich vor der Fotowand auf dem Erich Keller von unserem Nordbayern.de-Team vom 2. bis 5. Juni fotografieren lassen.

Ein Online-Voting auf www.der-berg-ruft.de entscheidet vom 6. bis 12. Juni, wer gewinnt. "Miss Berg" und "Mister Berg" erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünfmal 50 Euro verlost. Alle Gewinner werden am 13. Juni auf www.der-berg-ruft.de veröffentlicht.

