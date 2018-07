"Klassik am See" in Erlangen begeisterte 3000 Besucher

200-köpfiger Chor stand auf der Bühne - Renommierter Solist zu Gast - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Wiese am Dechsendorfer Weiher verwandelte sich am Mittwoch in ein offenes Konzerthaus: Neben dem berühmten Pianist Martin Stadtfeld gab auch die 200-köpfige Chorgemeinschaft eine imposante Erscheinung auf der Bühne des "Klassik-am-See"-Open-Air ab. Mehr als 3000 Besucher lautschen dem Konzert.

Bei bestem Sommerwetter ließen sich mehr als 3000 Besucher vom "Klassik am See"-Open-Air mitreißen. © Harald Hofmann



Bei bestem Sommerwetter ließen sich mehr als 3000 Besucher vom "Klassik am See"-Open-Air mitreißen. Foto: Harald Hofmann



Georges Bizets "Carmen Suite No. 1" sorgte bereits für einen fulminanten und grandiosen Auftakt. Der Wahlnürnberger Gordian Teupke, Leiter der Jungen Philharminie, setzt auf Eleganz im spanischen Temperament der Musik. Bereits zum wiederholten Mal war auch der renommierte Pianist Martin Stadtfeld Solist in Schumanns Klavierkonzert zu erleben.

Der 37-jährige Pianist wagt Ungewöhnliches, was wohl aus seiner Liebe zu Johann Sebastian Bach resultiert. Ein weiteres stimmgeballtes Highlight des OpenAirs war die rund 200-köpfige Chorgemeinschaft, die sich aus Sänger des Philharmonischen Chors Herzogenaurach, des Siemens-Chors Erlangen, und des Kinder- und Jugendchors "Die jungen Meistersinger" zusammensetzte. Schon allein die Aufstellung barg für die Zuschauer eine gewisse visuelle Imposanz.

"Carmina Burana" von Carl Orff begeistert

Wie schon beim Debüt von "Klassik am See" vor 15 Jahren erklangen im zweiten Teil des Konzerts die berühmten "Carmina Burana" von Carl Orff unter der Leitung des Mitbegründers und Mitgestalters Ronald Scheuer. Als Aufschrei ertönte der respekteinflößende Eingangschor an die Schicksalsgöttin Fortuna. Die drei Gesangssolisten, Corinna Schreiter, Andreas Weller und Markus Simon, brachten zusätzlich szenische Präsenz in die "Carmina".

Über 3000 Besucher fanden sich für das musikalische Event am Dechsendorfer Weiher ein, um gemeinsam in unterschiedlichste musikalische Sphären abzuschweifen. Ursprünglich hätte das "Klassik am See"-Festival bereits 2017 stattfinden sollen, musste dann allerdings wetterbedingt ausfallen.

Bilderstrecke zum Thema Carmina Burana: Klassik am See feiert in Erlangen Jubiläum Bei bestem Sommerwetter fanden sich über 3000 Besucher am Dechsendorfer Weiher ein, um das 15-jährige Jubiläum des "Klassik am See"-Festivals zu feiern. Das hätte eigentlich bereits 2017 stattfinden sollen, musste damals allerdings wetterbedingt ausfallen. Highlight war bei der verspäteten Geburtstagsfeier unter anderem die Wiederaufführung von Carl Orffs Carmina Burana mit einem beeindruckenden Chor mit 200 Sängerinnen und Sängern.