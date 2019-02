Klaus Karl-Kraus wieder bei "Fastnacht in Franken" dabei

Erlanger tritt in beliebter TV-Prunksitzung in Veitshöchheim auf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nach neun Jahren Pause ist der Erlanger Kabarettist und Entertainer Klaus Karl-Kraus wieder bei der beliebten Sendung "Fastnacht in Franken" dabei, die am 22.Februar 2019 ab 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen zu sehen sein wird.

Faschingsfans verfolgen 2016 das Programm der Künstler bei der Fernseh-Prunksitzung «Fastnacht in Franken». © Nicolas Armer/dpa



Faschingsfans verfolgen 2016 das Programm der Künstler bei der Fernseh-Prunksitzung «Fastnacht in Franken». Foto: Nicolas Armer/dpa



"Es ist ein bisschen wie zur Familie heimzukommen." Klaus Karl-Kraus schwärmt zwischen den Proben zu "Fastnacht in Franken" von seinen Kollegen, vom Team hinter den Kulissen und von den Menschen in Veitshöchheim. Neun Jahre lang war Karl-Kraus nicht mehr bei der bekanntesten Faschingsveranstaltung Frankens am Start. Verbunden blieb er den Fernseh-Faschings-Aktivitäten aber weiterhin in Sendungen wie der "Närrischen Weinprobe". Nun präsentiert er in Veitshöchheim eine neue Nummer, mit der er das Publikum im Saal und die vielen Zuschauer vor den Fernsehgeräten überzeugen möchte.

Bilderstrecke zum Thema 30 Jahre Fastnacht in Franken: So verrückt verkleideten sich die Promis Die Fastnacht in Franken feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Vor allem Politiker wie Markus Söder oder Günther Beckstein stachen in den vergangenen Jahren durch schrille Outfits heraus. Wir haben die kuriosesten Kostüme des Frankenfaschings noch einmal hervor gekramt.



"Fastnacht in Franken" ist seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste TV-Sendung des Bayerischen Rundfunks. So lockte die Kult-Sendung im Jubiläumsjahr 2017 bundesweit etwa 4,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Am 22. Februar 2019 wird die Prunksitzung ab 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen live gesendet.

Viel über seinen Auftritt darf Karl-Kraus vorab noch nicht verraten. Nur so viel: "Ich vollziehe dabei eine Rolle rückwärts und lande in meiner Kindheit. Das wird bestimmt auch bei vielen Zuschauern jede Menge Erinnerungen und Emotionen freisetzen. Im Mittelpunkt steht dann die Digitalisierung." Der Text für diese Nummer stammt von Karl-Kraus selbst. "Bei Fastnacht in Franken mischt sich niemand ein", erklärt der Erlanger, der hofft, dass sich das Publikum bei seinem Auftritt "auf eine Zeitreise" mitnehmen lässt.

Hier gibt´s alles zum Fasching in der Region

Foto: Elke Graßer-Reitzner, 11/2015 - Motiv: Klaus Karl-Kraus in Würzburg - Faschingsbeginn droht © Elke Graßer-Reitzner



Foto: Elke Graßer-Reitzner, 11/2015 - Motiv: Klaus Karl-Kraus in Würzburg - Faschingsbeginn droht Foto: Elke Graßer-Reitzner



Mehrere Tage weilt Klaus Karl-Kraus zu Proben in Veitshöchheim. "Besonders schön ist es, hier so viele Künstler zu treffen, die seit vielen Jahren meine Wegbegleiter sind." Was "KKK" zudem an dieser Prunksitzung besonders schätzt: "Hier gibt es viele niveauvolle Beiträge. Diese Sendung ist eben keine Aneinanderreihung von Klamauk!"

Stefan Mößler-Rademacher Redaktion Erlanger Nachrichten, Leiter der Kulturredaktion E-Mail