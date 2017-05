Kleinbus für Tagespflege durch Spenden

Auto wird in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt eingesetzt - 22.05.2017 19:17 Uhr

ERLANGEN - Nach jahrelangen Planungen und zähem Ringen um die Finanzierung stand er nun vor der Tagespflege am Martin-Luther-Platz: der neue Kleinbus.

Freude über den neuen Kleinbus: v. r. Martin Böller, Vorsitzender der Bürgerstiftung, BRK-Fahrdienstleiter Jens Schaaf, Einrichtungsleiterin Kristin Kalden, der 2. Vorsitzende des Fördervereins, Heiko Primas, und Tagespflege-Schirmherr Udo B. Greiner. © Foto: Privat



Der Bus wird in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband Erlangen-Höchstadt die Besucher am Morgen abholen und am späten Nachmittag wieder nach Hause bringen. Laut des über den Erfolg glücklichen Vorsitzenden des Fördervereins, Helmut Volkmann, haben zahlreiche Spender und Sponsoren dazu beigetragen, dass der Ford Tourneo Custom angeschafft werden konnte – allen voran die Bürgerstiftung und die Siemens AG, die Mäzene Katharina Kempe und Hermann Gumbmann, die Elsner-Stiftung, die Sparkasse und die VR-Bank, das Unternehmen Heitec, aber auch viele Kleinspender, die mit ihren Mitteln die segensreiche Tätigkeit für die Familien von dementen und Alzheimer-Patienten unterstützen.

So wird jenen, die ihre kranken Familienangehörigen zu Hause pflegen wollen, der nötige zeitliche Freiraum ermöglicht, um tagsüber ihrem Beruf und anderen notwendigen Tätigkeiten nachgehen zu können.

Nach der Anschaffung des Fahrzeugs wartet auf den Trägerverein der Tagespflege allerdings eine noch gewaltigere Aufgabe: die Finanzierung der von den städtischen Behörden auferlegten zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen, die die Sicherheit der in der Tagespflege Anwesenden weiter verbessern sollen.

Weiteres Hoffen

Da ist von einem Betrag von etwa 80 000 Euro die Rede. Der Vorstand des Fördervereins und der Schirmherr der Einrichtung, der Journalist Udo B. Greiner, hoffen dabei auf ein weiteres Engagement der Erlanger Bürgerschaft, um diese für die Allgemeinheit so wichtige Einrichtung erhalten zu können.

